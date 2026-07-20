발달장애인 테너 윤용준·현악 브릿지온 앙상블 공연으로 감동 선사...좌뇌 95% 손상 극복한 유튜버 ‘우자까’ 초청 생생한 강연 ‘눈길’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]매년 실시되는 주입식 법정의무교육이 송파구에서 가슴 따뜻한 ‘힐링 콘서트’로 변신했다.

서울 송파구(구청장 서강석)는 지난 14일 송파구청 대강당에서 사회복지시설 종사자와 구청직원 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 문화체험형 장애인식개선교육’을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 교육은 기존의 이론 중심 강의에서 과감히 탈피, 참석자들이 직접 ‘귀로 듣고 마음으로 보며’ 장애에 대한 편견을 자연스럽게 허물 수 있도록 문화예술과 생생한 강연을 결합한 형태로 진행됐다.

이날 행사의 포문은 국내외 무대에서 활약 중인 발달장애인 성악가 테너 윤용준이 열었다. UN 초청 공연은 물론 세계적인 소프라노 조수미와 협연하기도 한 그는 ‘넬라 판타지아’와 ‘지금 이 순간’을 열창하며 객석에 깊은 울림을 선사했다.

이어 발달장애인 현악 연주단 ‘브릿지온 앙상블’의 아름다운 선율이 더해져 행사장의 분위기를 한껏 고조시켰다.

교육의 하이라이트는 화제의 유튜브 크리에이터 ‘우자까(우은빈 작가)’의 특별 강연이었다. 전직 승무원이자 은행원이었던 우 작가는 갑작스러운 뇌출혈로 좌뇌 95%가 손상되는 시련을 극복한 주인공이다.

‘절망의 순간, 절대 잊지 말아야 할 것들’이라는 주제로 죽음의 문턱에서 기적처럼 일어난 자신의 생생한 경험담을 담담히 풀어내며, 참석자들에게 희망의 메시지를 전했다.

또한, 대강당 로비에서는 발달장애인 미술단 ‘브릿지온 아르떼’의 작품 전시회도 함께 열려 다채로운 볼거리를 제공했다.

교육에 참여한 복지시설 종사자들은 “발달장애인 연주자로 구성된 공연과 강연이 어우러져 지루할 틈이 없었다” “장애를 ‘틀림’이 아닌 ‘다름’으로 깊이 공감하는 뜻깊은 시간이었다” 등 매우 만족한다는 소감을 전했다.

서강석 송파구청장은 “송파구는 서울시 최초로 저소득 장애인 수당을 추가 지급하는 등 선도적인 복지 정책을 펼치고 있다며 “앞으로도 복지 종사자들은 물론 공직자 모두가 복지 사각지대에 놓인 사회적 약자의 삶의 질 향상을 위해 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.