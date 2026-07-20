1889년 부산객주상법회사가 효시 1946년 후 부산 대표 종합경제단체 해운기업 유치, 북극항로 등 정책 제안

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소가 20일 오전 부산상의 2층 국제회의장에서 창립 137주년 기념식을 개최했다.

부산상의는 1889년 7월 19일 민족상권 옹호를 위해 설립된 부산객주상법회사가 효시다. 이후 동래상업회의소, 부산조선인상업회의소를 거쳐 1946년 근대화 모습을 갖춘 후 지금까지 137년 동안 지역을 대표하는 종합경제단체로 자리매김해 왔다.

그동안 부산은행(1967년), 부산도시가스(1980년), 부산생명보험(1988년), 제일투자신탁(1989년), 에어부산(2007년) 등 지역기반 기업설립을 주도했고, 삼성자동차와 한국선물거래소 유치, 강서구 1000만평 개발제한구역 해제, 가덕도신공항 특별법 제정 등 지역현안 해결에도 앞장서 왔다.

최근에는 ‘글로벌 해양수도 부산’ 실현 논의가 본격화되면서 정부와 부산시, 관계기관에게 해양수산부 부산 이전과 주요 해운기업 유치, 북극항로시대 준비 등 해양산업 경쟁력 강화를 위한 건의와 정책제안을 이어왔다.

이런 흐름 속에 해양수산부 이전을 시작으로 SK해운 에이치라인해운 HMM 흥아해운 등 주요 해운기업의 부산행이 이어지고 있고, 2028년 부산해사국제상사법원 개원도 예정되는 등 ‘글로벌 해양수도 부산’의 기반이 확대되고 있다.

양재생 회장은 “137년 동안 부산상공회의소는 오직 지역기업이 잘되는 길을 위해 부산경제와 함께 성장해 왔다”며 “기업 목소리를 정책으로 연결하는 가장 신뢰받는 경제단체이자 정책 파트너로서 AI 산업전환 지원과 기업애로 해소, 투자환경 개선에 앞장서겠다”고 다짐했다. 또 “모두가 자부심을 갖고 함께 성장하는 부산상공회의소를 만들어 나가자”고 당부했다.