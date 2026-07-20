차량 감지부터 번호판 인식·경고·위반정보 전송까지 자동화 8개소 16면 추가 설치…총 17개소 36면으로 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 디지털 기술을 활용한 장애인전용주차구역 관리체계를 확대한다.

구는 장애인전용주차구역의 불법 주차를 예방하고 단속 업무의 효율성을 높이기 위해 공공시설과 공영주차장 8개소 16면에 사물인터넷(IoT) 기반 무인단속 단말기 설치를 완료하고 정상 운영에 들어갔다.

설치 장소는 ▷구로미래도서관 2면 ▷고척1동 마을공영주차장 1면 ▷하늘공원 공영주차장 2면 ▷오류1동 텃골공영주차장 2면 ▷구로5동 마을공영주차장 2면 ▷고척근린공원 공영주차장 2면 ▷구로2동 소공원 공영주차장 2면 ▷구로아트밸리 공영주차장 3면이다.

IoT 무인단속 단말기는 장애인전용주차구역에 진입하는 차량을 감지하고 번호판을 인식해 주차 가능 여부를 자동으로 확인하는 시스템이다.

주차가 불가능한 차량이 진입하면 경고 방송을 통해 차량 이동을 유도하고, 일정 시간 동안 이동하지 않을 경우 위반 정보를 행정시스템으로 전송한다. 차량 감지부터 번호판 인식, 주차 가능 여부 확인, 경고 방송, 위반정보 전송까지 단속 전 과정이 자동으로 이뤄진다.

앞서 구는 2023년 6개소 10면에 IoT 무인단속 단말기를 처음 설치, 2024년에는 5개소 10면을 추가했다.

이번 설치로 구로구 내 IoT 무인단속 단말기는 총 17개소 36면으로 확대됐다.

장인홍 구로구청장은 “IoT 기술을 행정 현장에 적극 도입해 단속과 관리의 효율성을 높이고자 한다”며 “장애인전용주차구역이 꼭 필요한 주민들이 불편 없이 이용할 수 있도록 올바른 주차문화 조성에도 힘쓰겠다”고 말했다.