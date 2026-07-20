‘모나리자’ 등 기존 17점에 34점 추가

삼성전자가 TV 전용 아트 구독 서비스 ‘삼성 아트 스토어’(사진)를 통해 프랑스 루브르 박물관의 대표 소장 작품 34점을 새롭게 공개하며 디지털 예술 콘텐츠를 확대했다.

삼성전자는 20일부터 루브르 박물관 소장 작품을 삼성 아트 스토어에서 추가로 제공한다고 밝혔다. 이번 업데이트로 루브르 컬렉션은 기존 17점에서 총 51점으로 늘어나 이용자들은 르네상스와 신고전주의, 낭만주의 등 시대별 예술 사조를 대표하는 명작을 감상할 수 있게 됐다.

새롭게 추가된 작품에는 도미니크 파페티의 ‘우물가의 그리스 여인들’, 니콜라 푸생의 ‘오르페우스와 에우뤼디케’ 등 프랑스 신고전주의와 아카데미즘을 대표하는 작품들이 포함됐다.

기존에 제공되던 레오나르도 다 빈치의 ‘모나리자’, 외젠 들라크루아의 ‘민중을 이끄는 자유의 여신’, 파올로 베로네세의 ‘가나의 혼인잔치’, 장 오귀스트 도미니크 앵그르의 ‘그랑 오달리스크’ 등도 계속 감상할 수 있다.

이용자들은 세계에서 가장 많은 관람객이 찾는 루브르 박물관의 대표 컬렉션을 시간과 장소의 제약 없이 4K 화질로 즐길 수 있게 됐다.

삼성전자는 이번 협업 확대를 통해 메트로폴리탄 미술관과 뉴욕현대미술관(MoMA), 오르세 미술관 등 글로벌 문화예술 기관과의 파트너십도 한층 강화했다. 박지영 기자