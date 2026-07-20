상대 안티레슬링과 펀치 연타에 고전 “패배 죄송, 돌아와 좋은 경기로 보답” 뒤플레시는 우스만 꺾고 왕좌 탈환 선언

[헤럴드경제=조용직 기자] 고석현(32)이 UFC 옥타곤에서 첫 패배를 당했다. 3년 7개월 동안 이어온 6연승 행진이 끊겼다.

UFC 웰터급(77.1㎏) 파이터 고석현은 지난 19일(이하 한국시간) 미국 오클라호마주오클라호마시티 페이컴 센터에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 뒤 플레시 vs 우스만’ 언더카드에서 ‘무파사’ 장폴 레보스노야니(27·미국)에게 만장일치 판정패(29-28, 29-28, 29-28)를 당했다. 근소한 차이의 접전이었지만 마지막에 테이크다운과 바디샷 연타를 허용하며 완패했다.

새 닉네임 ‘테크니컬’을 들고나온 고석현이 경기 초반은 유리하게 풀어갔다. 경기 전 예고한 대로 화끈한 타격전을 앞세웠다. 고석현은 잽과 카프킥을 섞어가며 타격에서 우위를 점했다. 레보스노야니가 접근하면 강력한 왼손 카운터 훅을 날렸다. 강력한 고석현의 타격에 레보스노야니의 안면은 붉게 물들었다.

레보스노야니는 그래플링에서 돌파구를 찾으려했다. 그는 언더훅을 파고 테이크다운을 한 차례 얻어냈으나 고석현이 금방 일어났다. 반면 고석현이 테이크다운을 시도했을 때는 레보스노야니가 길로틴 초크 그립을 잡고, 한 바퀴 굴러 마운트 포지션을 차지하기도 했다. 고석현이 25 대 15로 타격에서 앞서며 라운드를 가져갔다.

2라운드엔 레보스노야니가 전략을 바꿔 나왔다. 레보스노야니는 이제 고석현이 타격을 피할 때 따라 들어가서 연타를 던졌다. 고석현은 첫 펀치는 잘 피했지만 후속타에는 조금씩 걸렸다. 고석현이 다시 한번 테이크다운을 시도했으나 이번에도 레보스노야니가 길로틴 초크로 받아 쳤다. 고석현은 타이트한 초크에서 빠져 나와 상위 포지션을 차지하고 공격을 날렸다. 레보스노야니는 다시 일어나 이번엔 본인이 테이크다운을 걸어 고석현을 바닥에 눕혔다. 2라운드는 레보스노야니의 우위였다.

3라운드 초반엔 치열한 타격전이 벌어졌다. 고석현은 왼손 잽으로 레보스노야니를 계속 괴롭혔고, 레보스노야니는 연타로 고석현의 안면을 건드렸다. 고석현이 왼손 훅 카운터를 적중시키며 레보스노야니에게 데미지를 입히기도 했다.

하지만 레보스노야니가 고석현이 궤적이 큰 훅을 날리는 걸 노리고 카운터 테이크다운을 성공시켰다. 고석현은 금방 일어나서 허리 후리기로 반격했지만 레보스노야니가 막아냈다. 이어 레보스노야니가 보디샷 연타를 성공시키며 경기가 끝났다. 판정단은 모두 3라운드를 레보스노야니의 승리로 채점해 레보스노야니가 만장일치 판정승을 거뒀다. 이로써 레보스노야니의 통산전적은 11승 2패가 됐다.

승부를 바꾼 건 타격 코치의 조언이었다. 레보스노야니는 “고석현은 거리 조절을 잘하기 때문에 그를 맞히기는 어려웠지만 마테우스 코치가 경기 도중에 굉장히 중요한 부분을 읽어냈다”며 “그는 1라운드가 끝나고 내게 첫 번째와 두 번째 공격은 빗나가지만 세 번째 공격은 맞는다고 알려줬다”고 밝혔다.

레보스노야니는 강력한 길로틴 초크에서 빠져나온 고석현을 칭찬했다. 그는 “고석현은 정말 터프하다”며 “많은 선수들은 그 서브미션에 탭을 쳤을 거다. 나는 평생 주짓수를 해왔고, 나는 엄청나게 강력하게 조인다”고 강조했다. 그는 “우린 UFC에서 싸우고 있다”며 “이런 것들이 지역 단체 수준에서는 먹히지만 UFC에서는 그렇지 않기에 계속 더 발전해야 한다”고 역설했다.

고석현은 본인의 소셜미디어 계정을 통해 “이른 아침부터 많은 분들이 응원해주셨는데, 좋지 못한 결과를 가져와 스스로도 너무 아쉽고, 죄송하다”며 “꼭 다시 돌아와 좋은 경기로 보답하겠다”는 패전의 변을 밝혔다. 고석현은 이로써 통산전적 13승 3패(UFC 2승 1패)가 됐다. 그는 한국으로 귀국해 오는 8월 초 결혼식을 올린다.

메인 이벤트에선 전 UFC 미들급(83.9㎏) 챔피언이자 현 랭킹 2위인 드리퀴스 뒤 플레시(32·남아프리카공화국)가 전 UFC 웰터급 챔피언이자 현 9위인 카마루 우스만(39·미국/나이지리아)에게 만장일치 판정승을 거뒀다.

지난해 8월 UFC 319에서 함자트 치마예프에게 타이틀을 잃은 뒤 11개월 만의 복귀전에서 승리했다. 통산전적은 24승 3패릴 기록했다.

주특기인 타격에서 앞서고, 우스만의 장기인 레슬링을 방어하며 완승을 가져갔다. 뒤 플레시는 왼발 헤드킥과 오른손 펀치로 우스만의 다리를 여러 차례 풀리게 만들었다. 우스만의 테이크다운 시도는 7차례 모두 막아냈다.

뒤 플레시는 “다시 승리 트랙으로 돌아왔으니 내 벨트를 되찾겠다”고 소리쳤다. 이어 “나는 이번 승리가 타이틀 도전권을 보장해줄 거라곤 말하지 않았다. 하지만 이런 경기력을 보여줬으면 타이틀 도전권을 받아야 한다!”고 외쳤다.

뒤 플레시는 여러 차례 우스만에게 심각한 데미지를 입혔지만 무리하게 KO를 노리지 않았다. 그는 “우리 팀은 훈련에서 내게 ‘드리퀴스, 침착해야 돼. KO는 언제든지 만들 수 있어’라고 강조했다”며 “그래서 오늘 밤 난 침착한 모습을 보여줬다”고 설명했다.

우스만은 “때론 이기고, 때론 지는 법”이라며 “내가 실력을 제대로 발휘하지 못하는 날은 드물지만 누구든지 그런 날이 있기 있기 마련이고, 오늘은 내 차례였다”고 덤덤히 패배를 받아들였다.