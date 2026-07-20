평년보다 기온 높고 강수량 적어 축사 차광막·송풍팽 설치 안내

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시농업기술센터가 고온으로 인한 가축 피해를 줄이기 위해 축산농가에 폭염기 가축관리 홍보에 나섰다.

울산시농업기술센터에 따르면 30℃ 이상의 고온이 12일간 지속될 경우 고온 스트레스로 인해 일일 체중 증가율은 비육우 73%, 비육돈은 60%나 됐다. 또 착유우의 산유량은 32%, 산란계의 산란수는 16%까지 감소하는 것으로 나타났다.

이에 따라 축사 내부 온도가 상승하지 않도록 차광막과 송풍팬, 안개 분무 시설을 설치하고, 시원한 물과 비타민C와 미네랄을 공급하는 것이 중요하다. 또 여름철 사료 섭취량 감소와 음수량 증가로 인한 설사와 열사병 등 가축 질병도 잦아 환기와 통풍을 강화해야 한다.

울산시농업기술센터 관계자는 “일선 농가에서는 국립축산과학원의 가축사육기상정보시스템을 통해 휴대전화로 가축더위스트레스지수(THI)를 받아 폭염에 대비할 수 있다”고 안내했다.