‘직영+직거래편’ 공개…중고차 신뢰도 확장 5월 개인 간 거래 ‘안심 직거래’ 서비스 론칭

[헤럴드경제=권제인 기자] 국내 최대 직영 중고차 플랫폼 기업 케이카(K Car)는 브랜드 모델 카리나와 함께한 두 번째 광고 캠페인 ‘직영+직거래편’을 공개했다고 20일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘사랑받은 차가, 사랑받을 차가 되도록’이라는 메시지를 중심으로 구성됐다. 케이카는 지난 3월 공개한 ‘직영편’에서 ‘차가 먼저인 사람들’이라는 슬로건을 통해 직영 중고차 플랫폼의 전문성을 강조한 바 있다. 이번 편에서는 차를 아끼고 사랑해 온 사람들의 다양한 모습을 담아, 중고차 거래가 단순한 매매를 넘어 이전 차주의 애정과 다음 차주의 만족을 연결하는 과정이라는 점을 표현했다.

특히 직영 중고차뿐 아니라 개인 간 거래 영역까지 신뢰의 범위를 넓혀가겠다는 브랜드 방향성을 담았다. 개인 간 중고차 거래는 거래 규모가 크지만 허위매물, 차량 상태 확인 한계, 거래 안전성 등에 대한 소비자 우려가 여전히 크다. 케이카는 광고를 통해 직영 중고차 시장에서 쌓아온 신뢰와 전문성을 바탕으로, 중고차 거래 전반에서 더 안전하고 투명한 거래 문화를 만들어가겠다는 메시지를 담았다.

케이카는 지난 5월 중고차 개인 간 거래 시장을 겨냥한 ‘안심 직거래’ 서비스를 론칭해 운영하고 있다. 케이카 안심 직거래에 등록된 모든 차량은 소유주 인증을 거쳐 매물의 안정성을 높였고, 등록된 차량은 보험 이력 및 과거 정비이력까지 한눈에 볼 수 있도록 했다. 또한 거래 품질인증제를 통해 케이카 직원이 차량 사고 및 차량 상태를 직접 진단하는 서비스까지 갖췄다.

더불어 직거래 시 거래의 불편함을 해소하기 위해 관공서 방문 없이 온라인 명의 이전 서비스 지원 및 안전송금 기능까지 갖춰 거래의 편의성까지 높였다.

정인국 케이카 사장은 “이번 캠페인은 케이카가 직접 판매하는 직영 중고차의 전문성을 넘어, 중고차 거래 전반에서 고객 신뢰를 넓혀가겠다는 브랜드 방향성을 담았다”며 “앞으로도 케이카는 차를 아끼고 사랑하는 사람들이 더 안심하고 중고차를 사고 팔 수 있는 환경을 만들어가기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편, 케이카는 공식 유튜브 채널 ‘스튜디오ㅋㅇㅋ’가 중고차 업계 최단 기간 구독자 10만명을 넘어서며 실버버튼을 획득하는 등 소비자 접점을 빠르게 넓혀가고 있다.