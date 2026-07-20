‘컬러 유니버설 디자인’ 시범 적용…현장 식별성 개선 공정안전관리 평가 최고등급, 햇반 산업안전 슬로건도

[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 국내 식품업계 최초로 부산공장에 ‘컬러 유니버설 디자인(CUD)’을 적용했다고 20일 밝혔다.

CUD는 색깔 구별이 어렵거나 시력이 낮은 이들을 포함해 누구나 공간과 사물을 한눈에 인지할 수 있도록 돕는 색채 디자인 기법이다. 부산공장은 중앙교차로와 보행 유도선·횡단보도·비상대피로 등 주요 동선에 안전 색채 디자인을 도입했다. 배색과 명도·채도 차이를 활용해 화물차량·지게차·작업자의 이동 동선을 명확히 구분했다.

CJ제일제당은 부산공장 시범 사례를 바탕으로 타 사업장에도 안전 색채 디자인을 단계적으로 확대할 계획이다.

한편 부산공장은 이달 고용노동부 공정안전관리(PSM) 평가에서 최고등급인 ‘P등급’을 획득했다. AI(인공지능)를 통한 위험 감지 시스템과 스마트 안전모 등 첨단 기술도 적극적으로 도입하고 있다. 2024년부터는 부산지방고용노동청 캠페인에 동참하며 부산공장에서 생산하는 햇반 제품에 안전 슬로건을 적용해 산업안전의 중요성도 알리고 있다.

CJ제일제당 장기태 부산공장 공장장은 “안전 색채 디자인 시범 적용 사례로, 안심하고 일할 수 있는 작업환경을 조성하는 데 의미 있는 출발점이 됐다”며 “앞으로도 현장의 안전문화를 강화할 것”이라고 말했다.