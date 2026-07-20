국토부, 항공회담 갖고 운수권 설정 합의

[헤럴드경제=소민호 기자] 우리나라와 북아프리카 알제리를 잇는 직항노선이 주 4회 열릴 전망이다.

국토교통부는 지난 7일 오후 5시(현지시간) 알제리 알제에서 개최된 양국 간 항공회담에서 직항노선 개설 및 운수권 설정에 합의했다고 20일 밝혔다.

한-알제리 항공협정은 2005년 1월 체결돼 2009년 7월 발효됐으나, 세부적인 운수권 설정 협의가 진행되지 않아 실제 취항까지 이어지지 못한 바 있다.

이번 한-알제리 항공회담에서 양국 대표단은 여객‧화물 공용 운수권 주4회 설정에 합의하고, 출‧도착 공항은 지방공항을 포함해 양국 모든 공항으로 운항할 수 있도록 했다.

이소영 국토부 항공정책관은 “우리나라와 아프리카 간에는 인천-아디스아바바(에티오피아) 1개 노선이 유일한 직항 노선이어서 아프리카의 성장 잠재력과 대륙 간 이동 수요에 비해 공급 기반이 다소 부족한 구조였다”면서 “향후 실제 정기노선 개설로 이어져 이용객 편의가 증진될 수 있도록 양국 소속 항공사들의 취항을 적극 독려‧지원해 나가겠다”고 밝혔다.