매일 오전 10시 선착순 쿠폰 발급 인기 해외 액티비티 최대 50% ↓ 뮤지컬 및 연극 화제작 55% 할인

[헤럴드경제=김명상 기자] 놀유니버스가 여름 휴가철을 맞아 국내외 숙박과 항공, 문화 행사를 아우르는 대규모 할인 행사를 진행한다.

놀유니버스는 연중 최대 여행·여가 할인 캠페인 ‘NOLDAY(놀데이)’를 통해 국내 호캉스부터 해외여행, 공연·전시에 이르는 여름 맞춤 혜택을 선보인다고 20일 밝혔다.

오는 26일까지 진행되는 이번 주 NOLDAY에서는 국내여행 카테고리를 ‘럭셔리 휴가’ 테마로 운영한다. 서울·부산·제주 등 전국 프리미엄 호텔을 최대 74% 할인하며, 제휴카드 및 간편결제 서비스를 이용하면 최대 3만 원 추가 할인 혜택도 제공한다. 자체 라이브 커머스 서비스 ‘NOL 라이브’에서는 프리미엄 펜션을 시작으로 서울드래곤시티·제주신화월드·전국 라마다호텔, 이천 테르메덴·캐리비안베이·오션월드 입장권 등 바캉스 상품을 선보인다.

해외여행 카테고리에서는 일본, 베트남, 태국 등인기 지역을 망라했다. 숙소와 함께 도쿄 롯폰기 힐즈 전망대, 오사카 미라클 월드 디지털 아트 뮤지엄 입장권 등 다양한 투어·액티비티를 최대 50% 할인가에 마련했다. 아울러 도쿄·오사카·삿포로·오키나와 등 일본 패키지 상품을 선보이고, 패키지 5% 할인 쿠폰을 상시 제공한다. 또한 매일 오전 10시 선착순으로 해외 항공권 50%, 해외 숙소 10% 할인 쿠폰을 발급해 해외여행 비용 부담을 낮췄다. NOL 라이브에서도 21일부터 23일까지 아시아나항공, 베트남 숙소·항공·투어 풀패키지, 파라타항공 일본·동남아 노선 특집 방송을 순차적으로 진행할 예정이다.

공연·전시 부문에서는 뮤지컬 ‘드라큘라’, ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’, 연극 ‘마트로시카’ 등 여름 화제작을 최대 55% 할인된 가격에 선보인다. 아울러 페스티벌 ‘워터밤 서울, 부산 2026’과 ‘성률 기획전 여름을 닮은 우리’, ‘자비 솔라 특별전’ 등 전시도 함께 큐레이션한다. 매일 오전 10시 선착순으로 총 1만1000원 상당의 쿠폰팩을 지급하고, 첫 티켓 구매 고객에게는 2000원 상당의 웰컴 쿠폰을 제공한다.

이와 함께 오는 8월 2일까지 2주간 쿠팡이츠와 함께하는 제휴 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 동안 매일 오전 10시, 5000원 상당의 쿠팡이츠 쿠폰을 선착순 발급하고 최대 5만 원 상당의 랜덤 쿠폰도 제공한다. 또한 쿠팡이츠 앱에서는 NOL 포인트를 받을 수 있는 이벤트를 진행해 양사 플랫폼을 오가며 혜택을 누릴 수 있도록 했다.

조미선 놀유니버스 마케팅그룹장은 “8월까지 이어지는 NOLDAY를 통해 매주 새로운 테마와 혜택을 선보이며 고객들이 여행과 여가를 더욱 합리적으로 즐길 수 있도록 지원하고 있다”며 “이번 주에는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 수요가 높은 국내외 프리미엄 숙소와 항공권을 중심으로 혜택을 집중했으며, 앞으로도 시즌과 고객 취향을 반영한 다양한 프로모션을 지속 선보일 계획”이라고 말했다.