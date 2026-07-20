도수 24도 신제품 2종 공개

[헤럴드경제=김진 기자] CJ제일제당이 프리미엄 증류주 브랜드 ‘자리(jari)’를 론칭했다. 올가을 미국을 시작으로 세계 시장 공략에 나선다.

CJ제일제당은 최근 서울 성북구 한국가구박물관에서 론칭 행사를 열고 ‘자리 문배술 24’와 ‘자리 가무치 24’ 2종을 선보였다. 이 자리에는 이선호 CJ그룹 미래기획그룹장을 비롯한 CJ제일제당 관계자와 국내 F&B·문화업계 관계자들이 참석했다.

CJ제일제당은 문배주양조원, 다농바이오와 협업해 지난해 1월 충남 논산시에 구축한 전용 숙성 시설에서 각 원액을 숙성했다.

‘자리 문배술 24’는 5대에 걸쳐 전수된 전통 제조법을 지켜온 국가무형유산 ‘문배술’을 옹기에서 사계절 숙성해 달콤하고 청아한 배향과 부드러운 목 넘김, 긴 여운이 조화를 이룬다. ‘자리 가무치 24’는 쌀의 은은한 단맛과 열대과일 향이 어우러지며 깔끔하게 마무리된다. 두 제품 모두 알코올 도수 24도다.

브랜드명은 사람들이 함께 모여 술과 음식을 나누는 한국의 ‘자리’에서 착안했다. 술을 매개로 사람과 사람, 음식과 문화가 연결되는 의미를 담았다. K-증류주의 고유한 가치와 정서를 글로벌 미식 문화로 확장하겠다는 브랜드 방향성도 반영했다.

CJ제일제당은 국내 프리미엄 레스토랑과 파인다이닝 채널을 중심으로 자리를 선보일 예정이다. 올해 가을에는 글로벌 주류 트렌드 중심지인 뉴욕 등 미국 시장에 출시해 K-증류주의 우수성과 매력을 알릴 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 “자리는 한국 전통 증류주의 맛과 향은 물론, 그 안에 담긴 문화와 정서까지 함께 전하기 위해 국내 중소양조장과 협업을 통해 기획한 브랜드”라며 “앞으로 K-푸드와 시너지를 바탕으로 글로벌 소비자와의 접점을 넓히고 한국 식문화의 새로운 가능성을 보여줄 것”이라고 말했다.