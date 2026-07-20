[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 인공지능(AI)을 활용해 도민의 일상 속 불편을 해소하고 행정서비스 혁신을 이끌 창의적인 아이디어 발굴에 나선다.

20일 경북도에 따르면 도는 오는 9월 15일까지 ‘2026 경북도 주민체감형 인공지능 전환(AX) 경진대회’ 참가 아이디어를 공모한다.

이번 경진대회는 정부의 인공지능 전환(AX) 정책 기조에 맞춰 주민들이 생활 속에서 직접 변화를 체감할 수 있는 AI 활용 과제를 발굴하고 우수 제안을 실제 도정 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

대회 슬로건은 ‘경북의 일상을 바꾸는 인공지능(AI) 아이디어-당신의 한 줄이 정책이 됩니다’로, 단순한 기술 제안을 넘어 도민 생활의 불편을 해결하거나 행정서비스의 편의성과 효율성을 높일 수 있는 실용적인 아이디어를 중점적으로 발굴한다.

공모 기간은 오는 9월 15일 오후 6시까지며 응모신청서와 관련 자료를 이메일로 제출하면 된다.

응모 자격은 경북도민은 물론 지역과 연령에 관계없이 전국 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 복지, 의료, 농업, 교통, 안전, 행정, 관광, 지역경제 등 주민이 일상에서 체감할 수 있는 모든 분야를 대상으로 한다.

경북도는 접수된 제안을 대상으로 전문 심사위원단 심사를 거쳐 주민체감성, 경북 적합성, AI 전환의 타당성, 실현 가능성, 창의성 및 확산성 등을 종합 평가한다.

이후 타 대회 수상 여부 등 결격사유를 확인한 뒤 최종 8개 팀을 선정할 계획이다.

수상작은 오는 12월 열릴 예정인 ‘경북도 미래예측포럼’에서 발표와 함께 시상한다.

구광모 경북도 미래전략기획단장은 “이번 공모전을 통해 경북이 직면한 다양한 문제와 도민의 생활 불편을 해결할 참신한 아이디어가 많이 발굴돼 AI 전환의 혜택을 도민들이 가장 먼저 체감할 수 있기를 기대한다”고 말했다.