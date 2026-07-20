국가기록원, 20일부터 10일간 부산 벡스코에서 기획전 ‘한국의 기록, 세계의 기억’ 운영 조선왕조실록과 훈민정음부터 5·18기록물까지 세계유산 20종·100여 점 전시

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부 국가기록원은 국내 최초로 개최되는 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’를 기념해 한국의 세계기록유산 20종을 한자리에 모은 기획전 ‘한국의 기록, 세계의 기억’을 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 20일부터 29일까지 10일간 부산 벡스코 제1전시장 ‘대한민국관’에서 진행되며 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 관람할 수 있다.

현재 대한민국은 유네스코 세계기록유산 총 20건을 보유해 아시아에서는 1위, 전 세계에서는 5위로, 이번 기획전은 방대함과 독창성, 세계가 함께 기억해야 할 높은 문화적 가치를 인정받은 주요 세계기록 유산들을 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.

전시는 총 4개의 주제별 공간으로 나뉘며, 100여 점의 기록물이 입체적으로 전시된다.

먼저, 역사의 토대를 다룬 공간(본, 本)에서는 조선왕조실록과 의궤 등을 통해 방대한 국정 운영의 기록과 연속성을 증명한다.

관람객들은 태조실록과 철종실록에 실린 생생한 기록 내용은 물론, 유일하게 수정·보완 흔적이 고스란히 남아 있는 광해군 일기 중초본과 실록을 안전하게 보관했던 실록함을 직접 확인할 수 있다.

독창적인 기록 방식을 보여주는 ‘영조정순왕후가례도감의궤’와 ‘효종 어보’를 통해 왕실의 정통성과 600년 전의 기록이 현재까지 온전히 보존돼 온 과정을 조명한다.

이어서 지혜의 빛을 주제로 한 공간(맥, 脈)에서는 훈민정음과 직지심체요절, 고려대장경판 등을 통해 지식을 온 백성과 나누고자 했던 선조들의 애민 정신과 지혜를 조명한다.

문자를 만든 사람과 시기, 창제 원리가 모두 기록되어 높은 평가를 받는 ‘훈민정음 해례본’과 현존하는 금속활자 인쇄본 중 가장 오래된 ‘불조직지심체요절’을 볼 수 있다. 아울러 ‘고려대장경판’과 ‘유교책판’ 목판에 새겨진 주요 글귀를 눈앞에서 생생하게 확인하는 특별한 경험을 제공한다.

인권과 민주주의를 다룬 공간(민, 民)에서는 동학농민운동부터 4·19혁명에 이르기까지 자유와 정의, 인간의 존엄을 지키기 위해 헌신한 우리 국민의 발자취를 보여준다.

동학농민혁명의 과정이 상세히 기록된 전봉준 재판 기록과 제주4·3 당시 군법회의에 회부됐던 희생자들의 명단이 담긴 ‘수형인 명부’가 공개된다. ‘4·19혁명’과 ‘5·18민주화운동’ 당시 시위 사진과 영상 등을 통해 인권과 민주주의의 역사를 직·간접적으로 경험할 수 있다.

마지막으로 삶의 회복을 주제로 한 공간(공, 共)에서는 국채보상운동과 새마을운동 등을 통해 국난을 극복해 온 우리 공동체의 강인한 회복력을 증명한다.

나라의 빚을 갚기 위한 국민의 자발적인 모금 운동인 ‘국채보상운동’, 온 국민을 눈물짓게 했던 ‘KBS 이산가족을 찾습니다’의 사연판과 상봉 장면, 황폐해진 국토를 복구하기 위해 민·관이 협력했던 ‘산림녹화’ 성공 기록이 감동을 더한다.

특히 이번 전시에서는 1980년대 부산의 실제 풍경을 배경으로 새마을운동 활약상을 담아낸 영화 ‘새벽길’을 선보일 예정이다.

이용철 국가기록원장은 “기록은 한 나라의 역사를 넘어 인류가 함께 기억해야 할 가치 있는 유산”이라며 “이번 전시를 통해 한국이 지켜온 지혜, 문화, 민주주의, 공동체의 기록이 오늘날 세계가 함께 나누고 공감하는 소중한 기억으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.