[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]춘향전 속 이몽룡의 실존 모델인 ‘계서 성이성’의 지성과 품격을 이어받을 대한민국 최고의 청춘을 찾는 여정이 마침내 본선 무대만을 남겨두고 있다.

20일 봉화군에 따르면 지난 11일 안동 MBC 공개홀에서 열린 치열한 2차 예선을 통해 본선에서 활약할 최종 12인의 정예 멤버를 선발했다.

이번 2차 예선은 모델, 배우는 물론 수학 강사와 수십만 구독자를 보유한 유튜버까지 다채로운 이력을 가진 청춘들이 대거 참여해 뜨거운 관심을 모았다.

각양각색의 직업군에서 선발된 참가자들은 기존의 틀을 깨는 매력을 선보이며 21세기 ‘현대판 이몽룡’의 새로운 기준을 제시했다는 평이다.

본선 진출자 12명은 오는 26일 펼쳐질 대망의 무대를 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

총상금 1400만원(대상 ‘몽룡’ 700만원)의 주인공이자 봉화군의 문화와 관광을 세계에 알릴 최종 승자는 오는 26일 ‘봉화은어축제’ 특설무대에서 공개된다.

최기영 봉화군수는 “12인의 이몽룡이 준비한 열정적인 퍼포먼스는 봉화은어축제의 킬러 콘텐츠가 될 것”이라며 “축제장을 찾아 이들의 새로운 도전을 함께 응원해 주시길 바란다”고 말했다.