호르무즈 두고 8일째 공방 트럼프 민간시설 폭격 위협에도 이란 “미국은 대악마” 강경

[헤럴드경제=한영대 기자] 한때 완화 국면에 접어들었던 미국과 이란 간 군사적 갈등이 다시 격화되고 있다. 미군 전사자 발생을 계기로 미국이 이란 상대 보복 공습의 규모를 키웠고, 이에 대한 재보복으로 이란이 쿠웨이트 소재 미군 기지 2곳을 공격했다.

미국중부사령부(USCENTCOM)는 미국 동부시간 기준 18일 오후 6시(한국시간 19일 오전 7시)부터 오후 11시 30분(한국시간 낮 12시 30분)까지 이란을 공습했다고 밝혔다. 5시간 30분간 이뤄진 이번 야간 공습은 8일째 연속으로 이뤄졌으며, 미군 통수권자인 도널드 트럼프 대통령 지시에 따른 것이라고 중부사령부는 밝혔다.

중부사령부는 이번 공습에 대해 이란의 군사 해안 감시 시설과 방공 시설, 해양 역량, 미사일과 드론 창고 등을 성공적으로 타격했다고 설명했다. 그러면서 지난 17일 미국 군인들을 공격한 이슬람혁명수비대(IRGC) 부대도 미국 군사자산의 표적이 됐다고 설명했다.

중부사령부는 17일 이란이 탄도미사일과 드론으로 요르단 아즈라크 소재 무와파크 살티 공군기지를 공격, 해당 기지에 근무하던 미군 2명이 사망하고 1명이 실종됐다고 밝힌 바 있다. 이번 전쟁에서 미군 전사자가 나온 것은 4월 초에 휴전이 이뤄진 후 처음이다.

지난 2월 말 발발한 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁은 지난달 ‘이슬라마바드 양해각서(MOU)’ 체결을 기점으로 종전 국면에 접어드는 듯 했다. 하지만 이달 초에 사실상 휴전이 깨졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주말까지 이란이 미국의 조건에 합의하지 않으면 발전소, 교량 등 기반시설까지 폭격하겠다고 경고했다. 미군은 이미 교량 등 일부 민간시설을 파괴하기 시작했고, 이란도 강경 대응에 나서고 있다.

아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 이날 국영TV에 보낸 서면 입장에서 미국을 ‘대악마’로 지칭하며 전쟁 재발을 두고 “미국의 부정직, 비합리성, 신뢰할 수 없음, 비열함을 보여주는 또 하나의 명백한 증거”라고 주장했다.