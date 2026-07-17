“3.6억원 일일이 돌려드려야…번거롭지만 눈물나게 고마운 일”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회에서 당대표 연임에 도전하는 정청래 전 대표는 17일 “하룻밤 사이 무려 3억8000만원이 쏟아져 입금됐다”며 “큰일 났다. 정말 고맙다”고 밝혔다.

정 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 “어제 어느 유튜브에서 제 후원계좌가 2000만원이 아직 덜 찼다고 방송했나 보다”며 이같이 적었다. 그는 “3억6000만원을 일일이 돌려드려야 한다”며 “번거롭지만 눈물 나게 고마운 일”이라고도 했다.

이어 정 전 대표는 “주말이라 후원 계좌를 닫을 수가 없다. 계속 들어온다”며 “제 계좌로는 그만 보내시고 최민희·이성윤·한민수 의원 후원 계좌로는 주말에는 보내주시면 감사하겠다”고 했다. 세 의원은 이번 전당대회에 출마하는 최고위원 후보들로 친청(정청래)계로 분류된다.

그러면서 “당대표 후보의 후원금은 따로 1억5000만원을 모금할 수 있다”며 “곧 열 테니 그 계좌로 보내주시며 고맙겠다”고 덧붙였다.

정 전 대표는 한 차례 더 페이스북에 글을 올려 “7700여 분이 평균 4만6000원, 3억8000여만원의 후원금을 보내주셨다. 눈물 나게 고맙다”고 재차 강조했다.

그러면서 “정말 열심히 할 테니 ‘알정찍’ 선거운동도 좀 해달라. 그러면 이긴다”고 적었다. ‘알정찍’은 ‘알았어, 정청래 찍을게’의 줄임말로 알려졌다.

정 전 대표는 이날 전남광주 북구갑 및 서구갑 지역당원대회를 찾는 등 호남 당심 구애에 나섰다.

한편 민주당 전당대회의 후보자 등록 신청은 이날 오후 6시 마감됐다. 당 대표 선거엔 정 전 대표와 함께 김민석 전 국무총리, 송영길·고민정 의원, 김보미 전 강진군 의원 등 5명이 도전했다.