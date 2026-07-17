[헤럴드경제=장윤우 기자] ‘혐한 발언’ 논란으로 활동을 접었던 중국인 방송인 장위안이 2년 만에 활동을 재개했다.

17일 장위안은 자신의 인스타그램에 중국어로 “오랜만이야”라는 짧은 인사와 새 프로필 사진을 올렸다. 활동을 중단한 지 약 2년 만에 전한 첫 근황이다. 사진 속 장위안은 흰색 재킷에 검은색 티셔츠 차림으로 웃고 있다.

장위안은 2024년 5월 했던 발언으로 ‘혐한 논란’이 불거졌다. 장위안은 중국 소셜미디어(SNS)인 더우인에 “곧 한국을 방문할 예정이다. 나도 (중국 문화를 훔치는 한국인들 생각을) 알고 싶기 때문에 길거리 인터뷰를 할 것이다. 단오절, 공자, 한자, 중국 절기 등 중국적인 요소에 대해 한국 것으로 생각하는지 묻겠다”고 말했다.

이어 “명나라나 송나라 때 황제 옷을 입고 한국의 궁 같은 데 가서 한번 돌아보겠다”며 “시찰 나온 느낌으로 지하철을 타거나 번화가, 왕궁을 다니면서 중국 남자 복식의 아름다움을 선보이겠다”고 덧붙였다.

경복궁을 찾아 명·송나라 황제 옷을 입겠다는 발언에는 “황제가 속국을 시찰 나온 느낌일 것”이라는 조롱 섞인 표현까지 담겼다. 장위안은 한국인 조상을 거슬러 올라가면 상당수가 중국인이라는 근거 없는 주장도 폈다.

논란이 커지고 한국 내 일정이 전부 취소되자 장위안은 “한국 뉴스로 인해 모든 일정이 취소됐다”며 “내 원칙은 양국의 민간 관계가 좋아지는 것이다. 감정적인 문제를 먼저 회복하고 싶다”고 밝혔다.

중국 출신으로 국내에서 중국어 강사로 활동하던 장위안은 JTBC 예능 ‘비정상회담’과 ‘냉장고를 부탁해’, ‘내 친구의 집은 어디인가’ 등에 출연하며 이름을 알렸다. 유창한 한국어와 중국식 억양이 섞인 발음, 직설적인 화법으로 팬층을 넓혔다.