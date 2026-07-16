시카고 맥코믹 플레이스에서 15일까지 ‘IFT 2026’ 성료 차세대 발효소재 ‘디세이버리’·‘스위베로’ 솔루션 등 소개

[헤럴드경제=정대한 기자] 대상이 세계 최대 규모의 식품기술 전시회 ‘IFT 2026’에 참가해 차세대 식품소재를 선보였다고 16일 밝혔다.

전시회는 지난 13일부터 15일까지 사흘간 미국 시카고 ‘맥코믹 플레이스’에서 열렸다. ‘IFT 2026’은 미국의 국제 식품 학술 기구 IFT가 매년 개최하는 세계 최대 규모의 식품기술 전시회다. 올해 전시회는 80여개국에서 1000여개 기업과 1만5500명 이상의 바이어들이 방문했다. 대상은 지난 2024년부터 전시회에 참가해 식품소재 기술력을 소개해 왔다. 올해는 실제 샘플 시연을 통해 감칠맛과 저염 솔루션의 차별성을 선보였다.

대상은 이번 전시에서 건강과 지속가능성을 중시하는 글로벌 식품 트렌드에 발맞춰 클린 라벨과 비건, 저염 제품 개발에 활용할 수 있는 차세대 발효 조미 소재 ‘디세이버리’를 앞세워 다양한 식품소재를 선보였다. 디세이버리는 음식 본연의 맛은 유지하면서도 풍부한 감칠맛과 향미를 자연스럽게 더해주는 발효 조미 소재다. 향미증진제를 대체하고 나트륨 사용량을 줄일 수 있어 클린 라벨·저염 제품 개발에 활용된다.

체중관리 트렌드와 저당 식품 수요 확대에 대응해 통합 대체당 브랜드 ‘스위베로’의 당류 저감 솔루션도 선보였다. 스위베로는 북미 시장에서 론칭한 알룰로스를 기반으로 스테비아와 소비자 맞춤형 저당 제품을 아우르는 브랜드다. 대체당 사용 시 발생할 수 있는 이질적인 단맛과 쓴맛, 잔미 등을 개선해 더 자연스럽고 균형 잡힌 맛을 구현하는 솔루션도 소개했다.

찰옥수수 전분을 기반으로 한 식물성 유화안정제 ‘에멀에이드’도 소개했다. 에멀에이드는 물과 기름이 고르게 섞인 상태를 안정적으로 유지해 음료와 크리머, 소스, 향료 등 다양한 식품의 품질과 식감을 높이는 소재다. 향료와 색소, 오일, 비타민 등 다양한 기능성 성분을 안정적으로 분말 캡슐화할 수 있는 신규 소재 ‘캡슐에이드’도 처음 공개했다.

이효훈 대상 소재마케팅실장은 “이번 IFT 2026은 지난 70년간 축적한 식품소재 기술력과 차별화된 솔루션 경쟁력을 글로벌 시장에 다시 한번 알릴 수 있었던 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 단순한 원료 공급을 넘어 고객과 함께 제품을 개발하는 식품소재 파트너로 경쟁력을 높이겠 다”고 말했다.