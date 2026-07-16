- SMR 추진 대형 컨테이너선 기본승인 획득

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국원자력연구원은 선박해양플랜트연구소(KRISO)와 삼성중공업이 공동으로 개발한 용융염원자로(MSR) 적용 1만 5000TEU급 컨테이너선의 개념설계가 미국 선급협회(ABS)로부터 기본승인(Approval in Principle, AiP)을 획득했다고 16일 밝혔다.

기본승인(AIP)은 선급기관이 새로운 기술이나 설계안에 대해 관련 규정과 안전 기준을 바탕으로 기술적 구현 가능성과 안전성 등을 검토·확인하는 절차다. 원자력 추진선박과 같이 국제적으로 개발 초기 단계에 있는 분야에서는 개념설계의 기술적 타당성을 검증받는 과정이 중요한 의미를 갖는다.

원자력 추진기술은 군함과 쇄빙선 등 일부 특수선에 제한적으로 적용되고 있으며, 민간 상선에 적용하기 위한 연구개발은 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 특히 국제해사기구(IMO)의 온실가스 배출 규제 강화로 해운업계의 탄소중립 전환이 가속화되면서 세계 주요 조선·해양기관들은 원자력 추진선박의 안전한 해양 적용을 위한 개념설계와 안전성 검증에 연구 역량을 집중하고 있다.

SMR(소형모듈원자로)은 기존 대형 원자로보다 소형화된 설계를 바탕으로 선박 적용에 적합한 차세대 원자로로 주목받고 있다. 이번 개념설계는 MSR(용융염원자로) 2기를 동력원으로 하는 1만 5000TEU급 SMR 추진 컨테이너선을 대상으로 했다. MSR은 장기간 연료 교체 없이 운용할 수 있고 안전성이 높아 장거리 운항이 필요한 선박에 적합한 원자로 기술로 평가받고 있다.

이번 성과는 분야별 전문 기관들이 힘을 모아 이룬 것으로 의미가 크다.

원자력연구원은 컨테이너선의 동력원인 해양용 용융염원자로(MARINA) 개발을 담당했으며, KRISO와 삼성중공업은 원자력 선박의 고속 선형 설계와 원자로 및 주요 계통의 배치 설계, 전력 운영·제어 기술개발 등을 담당했다.

향후 참여 기관들은 원자로와 선박 간 인터페이스를 구체화하고, 선박의 운항 환경을 고려한 안전성 검증과 설계 고도화, 핵심 기술의 시험과 실증을 단계적으로 추진할 예정이다.

홍기용 KRISO 소장은 “SMR 추진선박은 미래 해운산업의 경쟁력을 좌우할 차세대 기술로, 해양환경에 적합한 설계기술 확보가 무엇보다 중요하다”며 “KRISO는 앞으로도 해양공학 분야의 연구개발과 국제협력을 통해 원자력 추진선박의 해양 적용성을 높이고, 관련 기술과 국제 기준 마련에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

조진영 한국원자력연구원 선진원자로연구소장은 “이번 성과는 K-문샷 프로젝트인 용융염원자로 기반 SMR 선박 개발 미션을 위한 중요한 이정표로, 세계 최고의 원자력 기술과 조선산업 경쟁력을 바탕으로 차세대 무탄소 선박 시장을 선도하는 기반이 될 것”이라며 “향후 연구원은 조선·해양 산업계, 선급, 규제기관 등과 힘을 모아 SMR 선박의 실물화를 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.