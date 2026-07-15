게임업체 협력 이벤트 참가차 방일 “16일 日정부와 AI 협력 발표”

[헤럴드경제=권제인 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 15일 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 나스닥 상장에 대해 “믿을 수 없을 정도로 성공적”이라고 언급했다.

황 CEO는 이날 일본 도쿄 아키하바라에서 엔비디아와 일본 게임 회사 세가(SEGA)의 파트너십 30주년 기념 이벤트에 참석했다.

황 CEO는 SK하이닉스의 ADR 나스닥 상장에 대한 의견을 묻는 연합뉴스 질의에 이같이 대답하고 “매우 기쁘다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 엔비디아에 인공지능(AI) 반도체 핵심 부품인 고성능 고대역폭 메모리(HBM)를 공급하는 핵심 파트너다. ADR 나스닥 상장에 따른 투자금 유입이 엔비디아의 AI 생태계 확장에도 긍정적이라는 견해를 밝힌 것으로 풀이된다.

아울러 황 CEO는 오는 16일 일본 정부와 대규모 AI 협력에 대해 발표할 계획이라고도 전했다. 그는 “내일은 일본 AI의 시작점이라고 할 수 있다”며 일본 대기업들과 AI, 로보틱스 분야에서 다각도의 협력을 발표할 계획이라고 밝혔다.

황 CEO는 최근 AI 저변 확대에 힘을 쏟고 있는 다카이치 사나에 내각 및 일본 제조 대기업들과 AI 협력을 준비해온 것으로 보인다. 그는 최근 두 차례 한국을 방문했지만 일본은 ‘패싱’했다는 논란을 빚은 바 있다.

황 CEO는 이날 세가와 파트너십 30주년 이벤트에서 사토미 하루노리 세가 CEO와 이리마지리 쇼이치로 전 사장, ‘버추어 파이터’ 개발자 스즈키 유 등과 만나 3D 그래픽을 선도한 일본 게임업계가 없었다면 엔비디아와 지금의 AI 기술도 없었을 것이라고 추켜세웠다.

그는 창업 초기인 1990년대 중반 세가로부터 받았던 500만달러(약 75억3000만원) 규모 투자 일화를 공개하며 파산 위기에서 벗어나게 해준 은혜를 입었다고 감사의 뜻을 나타냈다.