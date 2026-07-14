[헤럴드경제=장윤우 기자] 일본 성인 비디오(AV) 배우 활동을 언급해 논란을 빚은 그룹 룰라 출신 고영욱(50)이 “네게 분노하는 자들이 수치와 욕을 당할 것이요”라는 심경을 알렸다.

14일 고영욱은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 이 같은 문구를 게시했다. 이어 몇 시간 뒤에는 “인생을 너무 심각하게 받아들이지 마라. 어차피 아무도 살아서 못 나간다”는 글을 추가로 올렸다.

앞서 같은 날 그는 자신을 다룬 기사를 캡처해 올리며 “이제 그만들 하쇼...”라고 적었다. 해당 기사에는 그의 AV 관련 발언이 실제 데뷔 의사가 아니라 현실에 대한 무력감을 자조적으로 표현한 농담이었다는 취지의 내용이 담겼다.

논란은 지난 12일 시작됐다. 고영욱은 엑스에 “그저 사람들을 웃기면서 즐겁게 살고 싶었는데... 한국에선 직업을 구하긴 힘들 것 같으니... 일본 남자 AV 배우가 부족하단 말을 어디선가 본 거 같은데... 법적으로 가능하다면”이라는 글을 올렸다.

고영욱은 1994년 룰라 멤버로 데뷔했다. 2010년부터 약 2년간 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제추행을 저지른 혐의로 기소돼 2013년 대법원에서 징역 2년 6개월을 확정받았다. 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 3년도 함께 선고됐다.

2015년 출소 후 대중과의 접점을 만들려는 시도는 번번이 막혔다. 2020년 개설한 인스타그램 계정은 성범죄자 계정 운영을 제한하는 정책과 이용자 신고가 이어지며 하루 만에 폐쇄됐다. 2024년 개설한 유튜브 채널도 약 2주 만에 운영이 중단됐다.