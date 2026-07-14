산토쉬 비스와나탄 인텔 아·태·일 총괄 “에이전트 AI, CPU·NPU 중요성 커져” “이기종 컴퓨팅 AI 경제성·확산 강화” “엣지 AI·로보틱스…한국과 협력 확대”

“단순 그래픽처리장치(GPU)뿐만 아니라, GPU·중앙처리장치(CPU)·신경망처리장치(NPU)가 함께 작동하는 이기종 컴퓨팅이 차세대 AI 시장을 이끌 것입니다.”

인텔이 생성형 인공지능(AI)을 넘어 ‘에이전트 AI’ 시대를 겨냥한 인프라 청사진을 제시했다. 엔비디아식 GPU 중심 경쟁에서 나아가, GPU·CPU·NPU·엣지를 모두 활용하는 ‘이기종 컴퓨팅’ 환경으로 한국의 AI 확산을 지원하겠단 방침이다.

산토쉬 비스와나탄 인텔 아시아·태평양지역 및 일본(APJ) 총괄 부사장은 지난 13일 헤럴드경제와 인터뷰에서 “과거 학습이 중심이던 AI 시대에는 GPU가 핵심 역할이었으나, 추론이 더욱 중요한 에이전트 AI 시대로 접어들면서 인프라 상황도 달라졌다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 그는 “CPU와 NPU는 물론 엣지 컴퓨팅까지 다양한 사업의 비중이 커지고 있는 만큼, 인텔의 전 사업 영역과 한국과의 협력을 강화해 AI 혁신을 이끌겠다”고 말했다.

비스와나탄 부사장은 인도 출신의 사업 전문가로, 23년간 인텔에 몸담은 경력을 인정받아 지난 4월 인텔의 APJ 총괄 부사장으로 선임됐다. 직전까지 인텔 인도 지역의 총괄을 맡았으며, 현재 중국을 제외한 APJ 지역의 사업을 총괄하고 있다. 선임 이후 이번에 처음으로 공식 방한한 그는 약 일주일 동안 한국에 머물며 국내 주요 고객사와 정부 관계자 등을 만나 AI 협력 방안을 논의할 예정이다.

비스와나탄 부사장은 엔비디아의 인프라 전략과의 차별점으로 이기종 컴퓨팅 환경을 꼽았다. 그는 “AI의 미래를 결정하는 것은 특정 아키텍처 하나가 아닌 다양한 컴퓨팅 자원이 조화를 이루는 생태계”라며 “인텔은 반도체 설계부터 제조까지 수행하는 종합반도체기업(IDM)으로, 고객이 원하는 제품을 효율적으로 구현하는 데 집중할 것”이라고 설명했다.

그는 이기종 컴퓨팅 전략이 과거 인도에서 근무할 당시 제시했던 ‘검소한(Frugal) AI’ 개념과 맞닿아 있다고 강조했다. ‘검소한 AI’는 각 국가의 여건에 맞춰 가장 비용효율적으로 AI 시장을 구축하는 것을 의미한다.

비스와나탄 부사장은 “국가와 시장마다 인프라 제약이 있는 만큼 GPU에만 의존하는 것은 한계가 있다”며 “결국 AI를 확산하려면 토큰당 비용을 낮춰 누구나 AI를 활용할 수 있도록 만드는 것이 중요하다”고 했다. 이어 “AI는 일부 대규모 데이터센터가 아닌 더 많은 기업과 산업이 활용할 수 있는 기술이 돼야 한다”고 덧붙였다.

비스와나탄 부사장은 이러한 변화가 AI를 데이터센터 밖으로 끌어내는 ‘엣지 AI’ 시대를 앞당길 것으로 내다봤다. 그는 “엣지 AI 혁명은 이제 막 시작된 시점”이라며 “로컬 AI 모델이 PC와 노트북에서 직접 실행될 것으로 보고 있으며, 이 같은 엣지의 잠재력이 열리면 AI는 대규모 데이터센터를 넘어 더 넓은 영역으로 확장될 것”이라고 했다.

아울러 그는 엣지 AI의 출발점으로 인텔의 AI PC 사업을 언급했다. 비스와나탄 부사장은 “지금까지 PC는 정보를 저장하고 검색하는 기기였지만, 앞으로는 지능을 제공하는 플랫폼으로 진화할 것”이라며 “곧 코드명 ‘와일드캣 레이크’로 알려진 ‘인텔 코어 시리즈 3’ 제품군을 공개하는 것은 물론, 오는 하반기 다양한 가격대의 AI PC를 공개할 예정”이라고 말했다.

그는 이 같은 청사진을 바탕으로 방한 기간 한국과의 협력을 강화하겠다는 의지를 피력했다. 특히 엣지 AI의 다음 시장으로 꼽히는 피지컬 AI·로보틱스 기업까지 접촉을 확대하겠단 방침이다.

그는 “에이전트 AI 시대에는 새로운 엣지 디바이스와 로보틱스 시장이 빠르게 성장할 것”이라며 “한국은 통신과 데이터센터, PC뿐만 아니라 엣지·피지컬 AI에서도 중요한 역할을 해낼 것으로 보인다”고 했다. 그러면서 “삼성전자·SK하이닉스, KT·SK텔레콤은 물론 AI 스타트업과 로보틱스 기업, 정부와도 협력을 확대할 것”이라고 밝혔다.

최근 이석희 전 SK하이닉스 사장을 인텔 파운드리 부문 수석 부사장으로 영입한 배경에도 한국과의 공급망 협력 계획이 자리했단 설명이다. 그는 “AI 시대에는 첨단 패키징이 반도체 경쟁력의 핵심 요소인데, 이 부사장은 관련 경험을 인텔 내외부에서 모두 갖춘 인물”이라며 “첨단 공정으로 갈수록 공급망 협력은 지속해서 중요해지고 있으며, 한국을 포함한 글로벌 공급망과의 협력도 확대하겠다”고 말했다. 차민주 기자