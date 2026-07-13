미국 기술·한국 시공·일본 제조 ‘상호보완’ 미 국무부 주도…인태국 ‘환영’ 입장도

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정부는 13일 최근 있었던 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 계기 한미일 외교장관회의에서 장관들이 서명한 ‘소형모듈원자로(SMR) 배치에 관한 협력각서(MOC)’와 관련해 “이번 MOC의 기본 목적은 한미일 원전 업계가 인태 지역을 시작으로 글로벌 SMR 시장에 공동 진출할 수 있도록 정부 차원의 협력의 틀을 마련하는 것”이라고 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 취재진과 만난 자리에서 “3국 정부간 작년 상반기부터 협의를 개시했다”면서 이같이 말했다. AI 혁명으로 전세계 원전 수요가 커지는 ‘원전 르네상스’가 도래하면서 3국 정부 차원에서도 한미일 기업간 시너지를 극대화하기 위한 협력 방안을 논의하기 시작했다. 미국의 첨단 원천기술과 한국과 일본의 세계적인 제조·시공 역량은 높은 상호보완성을 가지고 있는 것으로 평가받고 있기 때문이다.

특히 이번 협력각서 체결은 미국 국무부가 주도한 것으로 보인다. 한미 간에는 SMR을 비롯한 원전 분야 협력이 꾸준히 이어져 왔는데, 이 과정에서 미국 측이 한국의 우수한 시공 역량을 직접 체감한 점이 협력각서 체결의 배경으로 작용했다는 분석이 나온다.

당국자는 또한 이번 협력각서 체결의 의의로 ▷우리 기업들이 글로벌 SMR 시장에서 사업 기회를 한층 확대할 수 있는 기반 마련 ▷한미 원자력 파트너십에 대한 신뢰 및 잠재력을 다시 한번 확인 ▷새로운 분야로 한미일 협력의 지평 확장 등을 꼽았다.

이 당국자는 “인태 지역은 앞으로 신규 원전 수요가 가장 크게 증가할 것으로 예상되는 지역으로, 한미일의 역량이 결합된다면 역내 국가들에게 경쟁력 있는 대안을 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며 “실제로 이번 MOC 체결 이후 여러 외교 채널을 통해 이를 환영하는 반응도 확인되고 있다”고도 설명했다. 특히 인도네시아, 태국, 베트남, 싱가포르와 같은 국가들이 SMR에 높은 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

이에 정부는 우리 기업의 해외 진출을 돕는 측면에서 한미일 SMR 협력을 더욱 가속화해나가겠다는 방침이다. 당국자는 “이번 MOC 역시 정부 차원에서 기업 활동을 지원하는 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰져 있으며, 기존에 각국이나 기업들이 추진 중인 민간 원자력 사업에 어떠한 지장도 주지 않는다는 점을 명시하고 있다”고 했다.

이어 “이제 3국간 정부 간 협력의 틀이 마련된 만큼, 정부로서는 이를 계기로 기업 동향 및 시장 상황을 면밀히 살펴나가고자 한다”며 “미·일측과도 소통하면서, 우리 기업들이 인태 지역에서 새로운 기회를 발굴할 수 있는 방안을 계속 검토해 나갈 예정”이라고 했다.