태평동 4580번지 일대, 약2500세대 아파트로 한국토지주택공사 시행 공공재개발 정비사업

[헤럴드경제=김희량 기자] IPARK현대산업개발은 5852억 규모의 성남 태평3구역 공공 참여 재개발 정비사업의 시공사로 선정됐다고 13일 밝혔다.

업계에 따르면 태평3구역 주민대표회의는 12일 진행된 시공자 선정 토지 등 소유자 전체 회의에서 IPARK사업단(IPARK현대산업개발-코오롱글로벌 컨소시엄)을 최종 시공사로 선택했다.

전체 회의에서 IPARK사업단은 투표된 총 1128표 중 1038표(득표율 92%)를 얻었다. 이번 수주로 IPARK현대산업개발은 올해 도시정비 사업에서 5852억 (도급비 총액 9003억) 첫 수주 실적을 달성했다.

태평3구역 공공 참여 재개발은 성남시 수정구 태평동 4580번지 일원 약 3만7809평 규모의 대규모 재개발 정비사업으로 한국토지주택공사(LH)가 사업시행자로 참여한다. IPARK현대산업개발은 주민들의 선호도가 높은 아이파크(IPARK) 단일 브랜드 적용과 함께 설계·시공·품질관리까지 총괄 주간하기로 제안하는 전략을 통해 소유자들의 지지를 끌어냈다.

IPARK사업단은 ‘아이파크 더 포트리스(가칭)’을 통해 중세 성곽을 모티브로 한 압도적인 랜드마크 설계를 내놨다. 특히 기존 정비계획(안)의 36개 동을 24개 동으로 30%가량 줄였다. 동수를 줄여 만든 공간에는 축구장 3배 크기인 약 6300평 규모의 대형 복합형 중앙광장을 배치할 예정이다.

고도 제한 조건 속에서도 데크층을 활용해 최고층수를 15층에서 19층으로 상향했고 청계산까지 조망할 수 있는 270도 파노라마 뷰의 스카이 커뮤니티와 비 오는 날에도 우산 없이 이동할 수 있는 730m 길이의 고품격 회랑, 130m 대형 문주 등을 제시했다. 세대당 1.5대의 주차 공간과 세대 창고또한 누릴 수 있다.

해당 사업지는 강남, 잠실, 판교까지 20분대에 이동할 수 있는 입지로 성남 원도심 내 우수한 서울 접근성을 가진다. 또 인근 복정역세권에 현대차그룹이 추진 중인 미래 모빌리티 R&D 복합개발사업 및 수서역 환승센터 복합개발(GTX·신세계백화점 등)의 직접적인 배후 주거지로 손꼽힌다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “IPARK사업단을 지지해 주시고 응원해 주신 주민대표회의 및 토지 등 소유자분들께 감사드린다”라며 “IPARK사업단은 오랜 기간 축적해 온 건설 역량을 총동원해 성남 최고의 명품 단지를 만들겠다”라고 말했다.

한편 IPARK현대산업개발은 올해 1분기 연결 기준 매출 6739억원, 영업이익 801억원을 기록한 가운데 영업이익률이 약 5년 만에 분기 기준 두 자릿수를 회복했다.