[헤럴드경제=장연주 기자] 미성년자 성폭행으로 실형을 살았던 그룹 룰라 출신 고영욱(50)이 일본 AV(성인비디오) 배우에 도전하고 싶다고 밝혔다.

고영욱은 12일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “나는 그저 사람들을 웃기면서 즐겁게 살고 싶었다”며 “한국에서 직업을 구하기는 어려울 것 같으니 일본에서 남자 AV 배우가 부족하다는 말을 어디선가 본 것 같다”고 적었다.

그는 이어 “법적으로 가능하다면”이라는 댓글을 달아, AV 배우에 도전하고 싶다는 마음을 나타냈다.

이번 게시물에 대해 온라인에서는 “반성 보다 관심 끌기에만 몰두한다”, “또 다시 논란을 자초했다” 등 비판적인 반응이 나오고 있다.

한편, 1994년 룰라로 데뷔한 고영욱은 미성년자 3명을 강제추행하고 성폭행한 혐의로 2013년 징역 2년6개월을 선고받았다. 당시 신상정보 공개 5년과 위치추적 전자장치 부착 3년도 함께 명령받아 ‘전자발찌 연예인 1호’라는 오명을 남겼다.

이후 고영욱은 남부구치소, 안양교도소, 서울남부교도소에서 2년6개월간 복역했으며 2015년 출소했다.

그는 2020년 11월 “조심스레 세상과 소통하고 싶다”며 인스타그램 계정을 개설했지만, 신고가 누적되면서 하루 만에 폐쇄됐다.

인스타그램에는 유죄 판결받은 성범죄자의 계정 사용을 금지하고 신고를 권유하는 정책이 있다.

고영욱은 또 2024년 8월에는 유튜브 채널을 개설했으나 마찬가지로 신고가 빗발치면서 약 2주 만에 폐쇄됐다. 이후 고영욱은 엑스를 통해 일상을 공개하고 있다.