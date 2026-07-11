[헤럴드경제=장연주 기자] 정몽규 전 대한축구협회 회장이 13년이 넘는 재임기간에도 불구하고, 축구협회에 개인 돈으로 낸 출연금은 3000만원에 그친 것으로 나타났다. 후보 시절 ‘자금력’을 앞세워 표심 공략에 나섰던 그가 실제 사재 출연에서는 인색했다는 지적이 나온다.

KBS는 10일 정 전 회장이 2013년부터 지난해까지 축구협회에 기부한 사재 출연금이 총 3000만원이었다고 보도했다.

국세청에 공시된 축구협회 결산 서류에 따르면, 출연금은 2015년 1000만원, 2018년 2000만원이 전부다. 정 전 회장이 이끄는 현대산업개발의 ‘회삿돈’이 아닌 정 전 회장이 기부한 사재 출연금이다.

하지만 정 전 회장의 후보 시절, 그를 지지한 협회 인사들은 그의 ‘재력’을 강조했었다.

심판평가관들은 당시 “기업을 운영하시는 분이 협회를 운영해야 돈이 돌아간다”, “속된 말로 자금줄도 있어야 하는데 그게 없으면 결정적일 때 힘들어서 운영을 못한다”며 정 회장의 자금력을 강조한 바 있다.

정 전 회장 역시 지난해 1월 천안축구센터건립을 위해 축구협회에 50억원을 기부하겠다고 공약하는 등 돈을 강점으로 내세웠다.

그는 또 이번 2026 북중미 월드컵에선 한국 축구 대표팀이 토너먼트를 통과할 때마다 수십억원의 포상금을 지급하겠다는 약속도 했다. 다만, 대표팀이 32강 진출에 실패하면서 포상금 지급은 이뤄지지 않았다.

정 전 회장은 지난 2013년 1월 제52대 협회장에 처음 당선된 뒤 53대, 54대, 55대까지 4선에 성공했다. 그러나 지난 6일 약 13년5개월 만에 한국 축구 수장직을 내려놨다.

정 회장은 사임서를 통해 “대한축구협회장이라는 중책을 맡는 동안 대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸다. 때로는 기대에 부응했고, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다”며 “모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임”이라고 밝혔다.