[헤럴드경제=장연주 기자] 전 축구선수 이동국의 아내 이수진씨가 새벽 시간대 응원에 따른 층간소음 민폐 논란에 대해 사과했다.

이씨는 지난 10일 자신의 인스타그램에 “최근 새벽 월드컵 경기에서 메시의 골이 터지는 순간 너무 흥분했던 나머지 아이가 뛰며 이웃분들께 불편을 드릴 수 있는 행동을 한 것에 대해, 아이의 행동이라고 가볍게 넘길 일이 아니라 부모인 제 책임이라고 생각한다”고 밝혔다.

이씨는 이어 “늦은 시간 주변을 충분히 배려하지 못한 점 진심으로 사과드리며 앞으로는 더욱 세심하게 살피고 같은 일이 반복되지 않도록 주의하겠다”고 말했다.

그러면서 “많이 부족한 저를 늘 따뜻하게 바라봐 주시고 응원해 주시는 분들 덕분에 큰 힘을 얻고 있다”며 “앞으로도 겸손한 마음 잃지 않고 더 배우고 더 노력하면서 아이들을 바르게, 건강하게 키우는 엄마가 되겠다”고 덧붙였다.

앞서 이씨는 지난 8일 인스타그램에 가족들이 2026 북중미 월드컵 아르헨티나와 이집트의 16강전을 시청하는 영상을 공개했다. 영상에는 이동국과 자녀들이 거실에서 경기를 지켜보며 응원하는 모습이 담겼다.

당시 아르헨티나가 득점하자 자녀들은 환호성을 지르며 소파를 뛰어넘고 집안을 뛰어다니는 등 격한 반응을 보였다. 추가 득점이 나오자 제자리에서 뛰거나 복싱 샌드백을 치기도 했다.

이에 이수진은 ”쿵쿵대지 마“라고 주의를 줬다. 하지만 영상 촬영 시간대가 오전 3시께로 알려지면서 공동주택 이웃을 배려하지 않았다는 지적이 제기됐다.

이씨는 이후 해당 영상을 비공개 처리했다.

한편, 이동국은 지난 2005년 미스코리아 출신 이씨와 결혼해 4녀1남을 뒀다.