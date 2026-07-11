[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 권경하가 빅뱅 지드래곤(본명 권지용)의 중학교 담임교사였다고 밝혀 눈길을 끈다.

지난 8일 ‘레이지래빗’ 유튜브채널에는 “지드래곤 중학교 담임이 밝힌 그때 권지용, 처음 공개하는 무대 뒤 스토리”라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 게스트로 출연한 권경하는 “서울국악예중(현 국립전통예술중학교)에서 근무할 당시 권지용을 중학교 1학년부터 3학년까지 가르쳤다”며 자신이 담임이었다고 밝혀 MC유승민을 놀라게했다.

권경하는 “그 친구가 그때도 끼가 많고 특출났었다”며 “그래서 같이 ‘시집가는 날’이라는 작품도 했는데 연기도 너무 잘했다”고 칭찬했다.

그러다 지드래곤은 고등학교 1학년때 다른 활동을 많이 해야 했던 탓에 전학을 가게 됐다고 당시를 떠올렸다.

그러면서 그는 “TV에 지드래곤이 나오면 뿌듯했다”고 했다.

권경하는 또 “학교 행사가 있다 하면 지드래곤은 항상 무대에서 춤을 추거나 했다. 그때 같이 오던 친구가 하나 있는데, 그 친구가 태양이었던 거 같다”며 “학교 공연에도 3년 내내 빠짐없이 참여했다”고 말했다.

마지막으로 그는 “지용아 네가 너무 멋진 사람으로 성장해서 너무 기쁘고 항상 응원한다”고 밝혔다.

한편, 1965년생인 권경하는 동국대 연극영화과를 졸업하고 연극과 방송 드라마 등에서 배우생활을 하다가 대학교에서 15년간 교수 생활을 했다. 이후 연극과 라디오 등을 진행했으며, 현재 영등포 연극협회 회장을 맡아 배우 겸 제작자로 활동중이다.