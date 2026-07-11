[헤럴드경제=장연주 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 아내이자 가수 장윤정의 모친 논란 후 처음 심경을 밝혔다.

11일 유튜브채널 ‘도장TV’에는 ‘그리고 가족’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상을 보면 도경완, 장윤정 부부는 아들 연우와 딸 하영이와 함께 오스트리아로 떠났다. 이들 가족은 오스트리아 잘츠부르크 곳곳을 여행하며 행복한 시간을 보냈다.

도경완은 “가족여행을 갔다. 사촌 동생 가족이 폴란드에 거주중이라 겸사겸사 갔다”며 “마음에 담아오기 바빴던 풍경들, 대화는 최대한 덜어내고 같이 느껴주시길 바라며 만들어봤다”고 말했다.

그는 또 영상 말미에 “우리 가족은 여행을 참 좋아한다. 모든 여행이 기억에 남고 소중하다”며 “여행의 기억은 별명 같은 게 남는다. 이번 여행은 정말 갈증이 깊었던 우리 가족에게 ‘우물’과도 같은 여행으로 기억될 것 같다”고 회상했다.

도경완은 이어 “여러분이 주시는 사랑으로 우리 가족은 넘치는 행복과 웃음 속에 살고 있다. 그런데 가끔은 이유 모를 불안함 때문에 집 전체가 어두워지는 순간도 찾아오곤 하더라”며 “우리 가족뿐이겠냐. 아마 오늘의 대한민국을 살아가고 계신 여러분 모두 비슷한 감정일 것”이라고 털어놨다.

그러면서 “최선을 다해 웃고 여러분께 좋은 기운으로 보답하겠다”며 “저 멀리서 봤을 때 저희가 조금 지쳐 보이거든, 작은 격려로 우쭈쭈해달라. 부족한 가장으로서 기대해 본다”고 덧붙였다.

한편, 최근 장윤정의 모친은 장윤정의 이름을 사칭해 수억원대 사기 행각을 벌인 것으로 드러났다.

이에 대해 장윤정 측은 “모친과는 수십 년 가까이 직접 연락을 주고받지 않았다. 오래전부터 완전히 관계를 끊은 상태”라고 선을 그었다.