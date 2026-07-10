청년 62명 자산운용 4개 직무 체험 8주간 실무진 멘토링 하에 프로젝트 수행

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 ‘청년 일경험 지원사업’에 참여해 청년 62명에게 자산운용 현장의 실무 경험을 제공했다고 10일 밝혔다.

청년 일경험은 고용노동부와 대한상공회의소가 공동 주관하는 청년 고용 지원 정책이다.

만 15세~34세 미취업 청년에게 민간 기업의 직무 경험 기회를 제공하는 것이 골자다.

NH-아문디자산운용은 운영기관 크래커박스가 진행한 프로젝트형 지원사업에 참여했다.

참여 청년들은 지난 5월 사전직무교육을 거쳐 6월 말까지 약 8주간 각 분야 실무진의 멘토링 아래 팀 단위 프로젝트를 수행했다. 또 지난 3일 열린 성과보고회에서 결과를 발표했다.

회사는 ▷디지털마케팅 ▷퇴직연금마케팅 ▷채권리서치 ▷환경·사회·지배공헌(ESG) 리서치 등 4개 직무 분야에서 프로젝트를 진행했다.

각 프로젝트는 참여 청년이 실제 직무 산출물을 완성하도록 설계됐다. 회사는 직무 역량 중심의 채용 환경 속에서 청년들이 자산운용 현장을 직접 경험하며 실무 역량을 키우도록 지원했다.

길정섭 NH-아문디자산운용 대표이사는 “청년 일경험 지원사업 참여는 당사의 전문성을 금융권 취업을 준비하는 청년들에게 나눌 수 있는 기회였다”며 “청년들이 진로를 준비하는 과정에서 실질적인 디딤돌이 되길 바란다”고 말했다.

NH-아문디 자산운용은 이밖에도 농촌 봉사활동 등 다양한 사회 공헌에 나서고 있다. 지난달에는 임직원들이 경기도 가평군에 위치한 포도농가를 방문했다. 회사는 영농철 농촌 일손 부족 해소와 범농협의 사회적 역할 수행을 위해 매년 네 차례 이상 정기적인 농촌 봉사활동을 실시하고 있다.