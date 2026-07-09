6월 전 금융권 가계대출 8.3조 증가 전월보다 줄었으나 1~4월의 2배 이상 신용대출 변동성 확대 가능성 지적 속 금융위, 사내대출 자율관리 협조 요청

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 오는 10일부터 수도권과 규제 지역에서 취급하는 주택구입자금 전용 대출 최대 한도를 6억원에서 3억원으로 축소하는 가운데, 지난달 주택담보대출이 4조5000억원 늘며 증가폭이 한 달 만에 확대됐다. 최근 주택 거래량이 늘고 이미 승인된 집단대출 실행이 집중된 영향으로 풀이된다. 특히 은행 자체 주담대가 3개월 연속 증가폭을 키웠다. 지난 5월 9일 양도소득세 중과 유예 종료 직전 확대된 거래량 등을 감안할 때 증가 흐름은 당분간 이어질 것으로 보인다.

9일 금융위원회에 따르면 6월 전 금융권 가계대출은 8조3000억원 늘어난 것으로 잠정 집계됐다.

1년 9개월 만의 최고치를 기록한 5월(9조3000억원)과 비교하면 확대폭이 줄었으나 올해 4월까지 최대 증가폭이 3조5000억원에 불과했다는 점을 고려하면 상당한 수준의 확장세가 이어진 셈이다.

가계대출 증가폭이 전월 대비 축소된 것은 은행권 신용대출 자율관리 조치 등의 영향으로 기타대출 증가 규모가 5조3000억원에서 3조7000억원으로 줄어든 영향이 컸다. 세부적으로 보면 신용대출 증가폭이 1조원 쪼그라들었다.

다만 같은 기간 주담대 증가폭은 4조원에서 4조5000억원으로 확대됐다. 은행권에서만 가계대출이 4조3000억원 늘며 전반적인 잔액 증가를 이끌었다. 제2금융권의 경우 증가폭이 8000억원에서 3000억원으로 쪼그라들었다.

업권별로 보면 6월 은행권 가계대출은 7조6000억원 늘며 전월(6조9000억원) 대비 증가폭이 확대됐다. 특히 은행 자체 주담대가 2조9000억원, 정책성대출이 1조4000억원 늘며 전체 확대 흐름을 견인했다. 기타대출의 경우 3조7000억원에서 3조3000억원으로 증가폭이 축소됐다.

2금융권 가계대출은 7000억원 증가하며 5월(2조4000억원) 대비 오름폭이 거의 4분의 1 토막 났다. 상호금융권 가계대출 증가폭이 8000억원에서 1000억원으로 둔화됐고 여신전문금융회사와 저축은행의 가계대출이 각각 2000억원, 3000억원 줄며 감소 전환했다. 보험 가계대출만 1억원 늘며 증가폭이 소폭 확대됐다.

금융위는 이날 신진창 사무처장 주재로 재정경제부, 한국은행, 금융감독원, 은행연합회, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 등과 가계부채 점검회의를 열고 하반기 리스크 요인 등을 점검했다.

신 사무처장은 “통상적으로 주택 매매계약 후 2~3개월의 시차를 두고 주담대가 실행되는 점을 감안할 때 양도소득세 중과 유예 종료 이전 확대된 거래량의 영향이 당분간 주담대에 반영될 가능성이 있다”고 진단하며 “최근에는 보험계약대출(약관대출)·카드론 등 2금융권 기타대출의 변동성이 확대되고 있는 만큼 전 금융권이 긴장의 끈을 놓지 말고 가계대출 관리 노력을 한층 강화해달라”고 당부했다.

특히 신용대출과 관련해 “향후 변동성 확대 가능성에 대비해 선제적인 리스크 관리가 필요하다”면서 “소위 ‘빚투(빚내서 투자)’의 경우 손실 발생 시 충격이 더 크기 때문에 투자자 본인이 감내할 수 있는 범위 내에서 엄격하게 리스크를 관리해 나가야 한다”고 경고했다.

금융위는 이 자리에서 사내대출 자율관리에 대한 협조를 요청하기도 했다. 임직원 복지차원에서 제공되는 사내대출은 공적 규제 대상이 아니지만, 고액 사내대출이 금융권 대출과 합쳐질 경우 차주의 상환능력 범위 내에서 갚을 수 있는 만큼 빌린다는 원칙이 훼손될 수 있다는 우려에서다.

신 사무처장은 “과도한 사내대출이 주택시장의 불안정성을 확대시킬 수 있다”면서 “1순위 근저당권 설정, 원리금 분할상환, 다주택자 취급 제한, 고가 주택 제한, 주택 면적 제한 등 기업의 자율적인 관리 노력이 확산되기를 기대한다”고 역설했다.

그는 “전 금융권이 연간 관리 목표를 차질 없이 달성할 수 있도록 하반기 영업전략과 월별·분기별 관리계획을 다시 한번 점검할 필요가 있다”면서 “시장금리가 상승하는 과정에서 서민·취약계층의 피해가 발생하지 않도록 고객과 현장을 가장 잘 아는 금융사가 더욱 세심하게 배려해 달라”고 주문했다.