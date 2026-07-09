제네시스는 유럽을 대표 남자 프로골프 대회인 ‘2026 제네시스 스코티시 오픈’이 스코틀랜드 노스 베릭에 위치한 ‘르네상스 클럽’(사진)에서 9~12일(현지시간) 개최된다고 밝혔다.

제네시스 스코티시 오픈은 DP월드투어와 미국프로골프(PGA) 투어가 공동 주관하는 대회로, DP월드투어 최상위 5개 대회인 ‘롤렉스 시리즈’에 속한다. 1972년 ‘스코티시 오픈’으로 시작한 이 대회에 제네시스는 2022년부터 공식 후원사로 참여하고 있으며, 지난해 후원 계약을 2030년까지 연장하며 장기 파트너십을 이어가고 있다.

이번 대회의 총상금은 900만달러(약 136억원)이며, 우승자에게는 상금 157만달러와 함께 GV60 마그마 모델이 부상으로 수여된다. 또한 17번 홀에서 첫 홀인원을 기록한 선수와 캐디에게는 각각 GV70 전동화 모델과 GV60가 제공되며, 15번 홀에서 첫 홀인원을 기록한 선수에게도 GV60가 부상으로 수여된다.

이번 대회에는 지난해 우승자인 크리스 고터럽(세계 랭킹 13위)과 스코티 셰플러(세계 랭킹 1위), 로리 맥길로이(세계 랭킹 2위), 맷 피츠패트릭(세계 랭킹 4위)을 비롯해 DP월드투어, PGA 투어, KPGA 코리안투어 소속 선수 156명이 출전해 치열한 우승 경쟁을 펼칠 예정이다. 서재근 기자