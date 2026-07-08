소비자원, 6개 제품 시험평가

[헤럴드경제=강승연 기자] 최근 복잡한 설치 작업 없이 곧바로 사용할 수 있는 가정용 이동식 에어컨이 1인 가구를 중심으로 인기를 끌고 있지만 제품별로 냉방 등 성능에 차이가 있다는 분석이 나왔다.

한국소비자원은 5~8평형 가정용 이동식 에어컨 6개 제품(LG전자·보국전자·웰템·한일전기·이파람·롯데하이마트 플럭스)을 대상으로 냉방 성능과 에너지 비용, 소음, 안전성 등을 시험 평가한 결과를 8일 공개했다.

우선 단열재 보강 없이 에어컨을 24도 강풍으로 작동시킨 후 35도인 실내온도를 24℃까지 낮추는 데 소요되는 시간은 LG전자 제품이 26분대로 가장 빨라 우수했다. 이파람 제품은 36분대로 양호했다. 나머지 4개 제품은 장시간 작동 후에도 24도에 도달하지 못했다.

또 단열재 보강 없이 24도 강풍으로 5시간 동안 가동하고 실내 평균온도를 측정한 결과 최대 2.1도 차이가 벌어졌다. 시험 대상 중 LG전자와 이파람 제품이 23.4~23.5도 수준을 유지해 설정온도 대비 편차가 0.5~0.6도로 작은 편이었다.

다만, 단열재 보강 후 동일 조건으로 실험한 결과 4개 제품은 41~58분대 경과 후 24도까지 낮출 수 있었다. 하지만 냉각 과정에서 발생된 열기를 창문 밖으로 배출하는 호스도 문제였다. LG전자 제품을 제외한 5개 제품은 창문 틈새를 막는 단열재가 부족해 외부의 더운 공기가 실내로 유입됐다.

소비자원은 해당 5개 업체에 단열재, 창문열림방지장치 등 추가 부속품의 무상 제공을 권고했다. 롯데하이마트와 웰템은 기존 구매 고객 및 향후 판매되는 제품에 해당 부속품을 무상으로 추가 제공하겠다고 회신했다.

6개 제품 모두 설정온도 24도, 강풍으로 작동시 평균 소음이 53㏈로 측정됐다. 유사 면적의 벽걸이형 에어컨 제품에 비해 약 9㏈ 높은 수준이다. 다만 이는 교실 내부 소음(50㏈)보다 약간 큰 수준이다. 제품 중에서는 LG전자 제품이 46㏈로 상대적으로 조용했다.

한국에너지공단과 공동으로 월간에너지비용과 CO₂ 배출량 등을 시험평가한 결과, 6개 제품 모두 ‘효율관리기자재 운용규정’ 사후관리 기준에 적합했다. 에너지소비효율등급이 1등급인 LG전자와 이파람 제품은 전력 사용 및 환경성 측면에서 가장 효율적이었다.

냉방면적이나 CO₂ 배출량 등 표시 개선이 필요한 제품도 있었다. 플럭스 제품은 실제 냉방면적이 23㎡임에도 26㎡으로 표시했다. LG전자 제품은 에너지소비효율라벨에 기재된 CO₂ 배출량을 신고 확인서보다 많게 기재했다.

소비자원은 가정용 이동식 에어컨 구매 시 냉방성능, 소음 등의 주요 품질을 확인하고 설치 환경 및 창문 틈새 단열재 제공 여부 등을 종합적으로 고려해 제품을 선택할 것을 당부했다.