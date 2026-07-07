“PCB 제조 난항에 2028년으로 연기” 분석 대규모 AI 데이터센터 확장 차질 전망

[헤럴드경제=서지연 기자] 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하고 있는 엔비디아의 차세대 AI 서버 플랫폼 출시가 제조상의 난관으로 1년 이상 늦춰질 것이라는 분석이 나왔다. 엔비디아의 대규모 AI 인프라 구축 일정에도 차질이 불가피해지면서 경쟁사인 AMD와 구글이 반사이익을 얻을 수 있다는 전망도 제기된다.

6일(현지시간) 반도체 전문 분석업체 세미애널리시스에 따르면 엔비디아의 차세대 AI 서버인 ‘카이버 NVL144’ 출시는 당초 계획보다 12개월 이상 늦어진 2028년으로 미뤄질 것으로 예상된다.

세미애널리시스는 지연의 가장 큰 원인으로 인쇄회로기판(PCB) 제조상의 어려움을 꼽았다.

카이버 NVL144는 고성능 AI 칩 144개를 하나의 서버 랙에 집적해 단일 컴퓨터처럼 작동하도록 설계된 차세대 AI 서버다. 엔비디아는 당초 차세대 AI 플랫폼인 ‘베라 루빈 울트라’와 함께 내년 출시할 계획이었다.

엔비디아는 대안으로 칩 72개를 탑재한 서버 랙 두 대를 연결하는 ‘NVL72x2 백투백’ 구조를 제안했지만, 고객사들은 특수한 설계와 높은 운영 부담 등을 이유로 부정적인 반응을 보였고 결국 해당 방안은 철회된 것으로 알려졌다.

또 광통신으로 서버 랙 8개를 연결하는 ‘NVL576’ 시스템 역시 기술적 난제로 인해 출시가 지연되거나 제한적으로만 생산될 가능성이 높은 것으로 분석됐다.

세미애널리시스는 차세대 AI 칩인 루빈 울트라도 당초 계획보다 사양이 축소될 것으로 내다봤다. 연산 다이 4개를 탑재한 고성능 모델은 취소되고, 연산 다이 2개를 적용한 모델만 출시될 가능성이 높아 성능 역시 당초 기대 수준에 미치지 못할 것으로 전망했다.

이 같은 일정 차질은 엔비디아의 AI 데이터센터 확장 전략에도 영향을 줄 것으로 보인다. 초대형 AI 학습에 필요한 서버 확장이 늦어질 경우 대규모 클러스터 구축이 지연될 수 있기 때문이다.

세미애널리시스는 “엔비디아의 확장 일정이 늦어질 경우 규모 확장이 상대적으로 용이한 AMD와 구글 등 경쟁사들이 수혜를 입을 가능성이 있다”고 분석했다.

다만 엔비디아는 이번 분석과 관련한 미국 CNBC의 논평 요청에 별도의 입장을 내놓지 않았다.