7월 16일까지 BMW 구매·등록 고객 대상 iX1·iX2·iX3·i4 제외한 전 차종 적용 밴티지 앱·전시장·서비스센터 등에서 사용 가능

[헤럴드경제=정경수 기자] BMW코리아가 여름 휴가철을 맞아 7월 차량 구매 고객을 대상으로 추가 혜택을 제공한다.

BMW코리아는 오는 16일까지 ‘BMW 여름맞이 얼리버드 프로모션’을 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 해당 기간 BMW 차량을 구매하고 등록한 고객에게 BMW 밴티지 코인 50만원을 추가로 지급하는 방식으로 운영된다. 대상은 BMW iX1, iX2, iX3, i4를 제외한 BMW 전 차종이다.

지급된 BMW 밴티지 코인은 BMW 밴티지 앱에서 사용할 수 있다. 전국 BMW 공식 딜러 전시장과 서비스센터, BMW 드라이빙 센터에서도 현금처럼 이용 가능하다.

BMW 밴티지 앱 내 조이몰에서는 BMW 라이프스타일 제품을 구매할 수 있다. 대한항공 SKYPASS 마일리지 전환, 프리미엄 세차 서비스 등 70여개 제휴사의 제품과 서비스 이용도 가능하다.

BMW코리아는 차량 구매 이후에도 고객이 브랜드 관련 서비스와 라이프스타일 혜택을 이어서 이용할 수 있도록 밴티지 플랫폼을 운영하고 있다. 단순 할인보다 구매 고객의 사후 접점을 넓히는 데 초점을 맞춘 프로모션이다.

BMW 밴티지는 BMW코리아가 운영하는 라이프스타일 플랫폼이다. 앱 안에서 사용할 수 있는 BMW 코인 생태계를 기반으로 모빌리티, 여행, 문화 등 다양한 분야의 서비스를 제공한다.

BMW 고객이 아니어도 가입할 수 있으며, 회원 등급에 따라 맞춤형 혜택을 제공한다.

한편, BMW코리아는 최근 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 서울지역 소방대원과 화재조사관 40명을 대상으로 전기차 소방 교육·훈련을 실시하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.