농식품부 발표…농식품 53억8000만 달러 미국·중동·중남미 등 주요 시장서 확대

[헤럴드경제=이영기 기자] 올해 상반기 ‘K-푸드 플러스(+)’ 수출액이 역대 최고치를 기록했다. 수출액은 70억5000만달러(한화 약 10조7870억원)로 전년 동기보다 4.1% 증가한 규모다. 특히 라면이 9억4000만달러의 수출을 기록하며 효자 노릇을 톡톡히 했다.

‘K-푸드+’는 신선·가공식품 등 농식품과 농기자재, 동물용 의약품, 펫푸드(반려동물식품) 등 농산업을 아우르는 개념이다.

5일 연합뉴스에 따르면 농식품 수출액은 53억8000만달러로 5.0% 늘었다. 권역별로는 중동이 25.2% 증가해 증가율이 가장 높았고 중남미(19.5%), 유럽(17.9%), 북미(11.0%), 중화권(9.5%) 등이 뒤를 이었다.

미국은 라면과 과자, 김치 등을 중심으로 11.3% 증가한 10억4000만달러를 기록했다. 중국은 라면 수출 호조에 힘입어 9.4% 늘어난 8억1000만달러로 집계됐다.

품목별로는 가공식품 중 라면이 9억4000만달러로 27.9% 증가했다. 농식품부는 올해 라면 수출액 10억달러 돌파 시기가 지난해 9월 초보다 한 달 이상 앞당겨질 것으로 전망했다.

과자류 수출은 4억달러로 7.2%, 음료는 3억5000만달러로 3.1%, 쌀가공식품은 1억5000만달러로 7.9% 각각 증가했다.

특히 아이스크림은 제로슈거·비건 제품 등 건강을 중시하는 소비 트렌드에 힘입어 7050만달러로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다.

김치 수출액은 8600만달러로 전년 동기보다 3.2% 증가했다.

북미 수출은 3100만달러로 15.3% 늘어 전체 김치 수출의 약 40%를 차지했고, 중앙아시아(CIS)도 콜드체인(냉장유통) 운송체계 구축 등에 힘입어 50만7000달러로 32.2% 증가했다.

참기름은 미국 등 주요국 창고형 매장 입점과 샐러드 드레싱 수요 확대에 힘입어 840만달러로 12.0% 증가했다.

신선식품 가운데서는 딸기가 6100만달러로 15.9%, 포도가 1800만달러로 27.5%, 배가 800만달러로 62.3% 각각 늘었다.

또 싱가포르의 제주산 한돈 검역 협상 타결 이후 신선육 수출이 확대되면서 돼지고기 수출액은 1900만달러로 전년 동기보다 4.4% 증가했다.

올해 상반기 농산업 수출액은 16억6천만달러로 전년 동기 대비 1.4% 증가했다. 농기계 수출액은 유럽 시장 진출 확대에 힘입어 7억600만달러로 3.2% 증가했고, 비료는 인도와 필리핀 등 신규 시장 개척으로 판로가 확대되며 14.4% 늘었다.

동물용의약품은 북중미·유럽·동남아 등 주요 시장을 중심으로 수출이 회복되면서 1억9700만달러로 2.0% 증가했다.

펫푸드는 해외 반려동물 시장 수요 확대에 힘입어 8100만달러로 1.0% 증가했다.

다만 중동 지역 정세 불안과 비관세장벽 등 대외 변수의 영향으로 농약 수출액은 4.1%, 종자는 6.1% 각각 감소했다.

농식품부는 하반기 해외 인·허가 지원과 현지 마케팅 확대, 정부 간 협력 등을 통해 수출 회복을 지원할 계획이다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “전략 품목을 중심으로 유망시장 진출을 확대하고, 식품 규제와 인증, 모방 K-푸드 유통 등에 대한 사전 대비와 지원 확대를 병행하겠다”고 말했다.