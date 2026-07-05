서울 평균 1만8154원 부재료·인건비 상승 영향

[헤럴드경제=이영기 기자] 서울 평균 삼계탕값이 2만원에 육박하는 것으로 집계됐다. 지난 5년간 삼계탕값은 원재료보다 빠른 속도로 상승했다. 인건비, 부재료 등 비용 상승 영향으로 풀이된다.

연합뉴스에 따르면 5일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’을 통해 분석한 서울 지역 삼계탕 평균 가격은 올해 5월 기준 1만8154원으로 집계됐다.

일부 유명 삼계탕 전문 식당은 한 그릇에 2만원을 훌쩍 넘어섰다. 삼계탕 가격은 최근 꾸준한 상승세를 보이고 있다.

서울 지역 평균 가격은 5월 기준으로 2021년 1만4077원에서 2022년 1만4577원, 2023년 1만6423원으로 처음 1만6000원대를 넘어선 데 이어 지난해에는 1만7654원을 기록했다.

이어 지난해 8월 처음으로 1만8000원을 돌파한 뒤 같은 수준을 유지하고 있다. 5년 전과 비교하면 4077원(29.0%) 오른 금액이다.

지역별 가격 차이도 눈에 띄었다. 서울과 울산의 가격 차이는 2554원이었다. 부산(1만728원), 대전(1만7095원), 제주(1만7182원) 등도 평균 가격이 1만7000원 안팎으로 조사됐다.

반면 광주는 1만5241원으로 전국에서 가장 낮은 수준을 기록했다. 원재료 가격과 비교하면 외식 삼계탕 가격 상승 폭이 더 컸다.

한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 올해 5월 육계 전국 평균 소매가는 ㎏당 6518원으로 2021년 5월(5433원)보다 20.0% 상승했다. 같은 기간 서울 지역 삼계탕 가격 상승률(29.0%)에는 미치지 못했다.

삼계탕은 육계 외에도 찹쌀과 마늘, 대추, 수삼 등 다양한 식재료를 사용하는 데다 인건비와 임차료, 공공요금 등 외식업 전반의 비용 상승이 가격에 복합적으로 반영된 것으로 보인다.