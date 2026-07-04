[헤럴드경제=유혜림 기자] 서울·부산 지하철 안내방송과 애니메이션 ‘짱구는 못말려’의 짱구 엄마(봉미선) 역으로 사랑받은 성우 강희선의 별세 소식이 전해진 4일, 온라인상에선 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 추모의 물결이 이어지고 있다.

오세훈 서울시장은 이날 페이스북에 ‘서울시민의 일상을 채워준 따스한 목소리, 강희선 성우님의 명복을 빕니다’라는 제목의 글을 올리고 “서울 지하철 1호선부터 8호선까지 안내방송 목소리로 서울시민들의 발걸음에 동행해주셨던 강희선 성우님께서 우리 곁을 떠났다”고 애도했다.

오 시장은 “투병 중이신 병실에서조차 지하철 안내방송을 녹음하셨다는 이야기를 전해 듣고 한동안 먹먹한 마음에 숙연해질 수밖에 없었다”며 “서울시민을 대표해 깊은 애도를 표하며, 고인의 영원한 안식을 기도한다”고 남겼다.

온라인에서도 추모 물결이 이어졌다. 특히 유튜브에선 봉미선의 명대사와 명장면을 모은 영상에 추모 댓글이 이어졌다. 봉미선이 짱구를 구하면서 “자식이 위기에 빠졌는데 가만히 있을 부모가 이 세상에 있어”라고 외치는 영상이 대표적이다.

해당 영상에는 “엄마 목소리가 많이 생각날 거예요”, “우리 엄마가 떠난 기분이다”, “제 어린 시절이 함께 떠나간 것 같아 슬픕니다. 그동안 감사했습니다” 등 고인을 추모하는 댓글이 잇따르고 있다. 지난해 강희선 성우는 “난 성우라는 직업을 정말 사랑한다. 짱구 엄마를 너무 사랑한다”고 말해 많은 이들의 응원을 받기도 했다.

고인은 이날 오전 2시10분께 인제대 상계백병원에서 지병으로 별세했다. 향년 66세. 유족으로는 1남 1녀(안은석·안지선)가 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며 발인은 6일 오전 7시 40분이다. 장지는 용인공원 아너스톤이다.