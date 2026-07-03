[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀이 32강에 탈락해 홍명보 전 감독에 대한 비판 여론이 고조되고 있는 가운데, 일본에서는 한국과는 정반대로 홍 전 감독에게 러브콜을 보내고 있다는 보도가 나와 눈길을 끈다.

일본의 ‘도쿄스포츠’는 1일(한국시간) “북중미 월드컵에서 조별리그 탈락을 당한 뒤 한국 대표팀 감독직에서 물러난 홍명보 감독을 향해 J리그가 ‘러브콜’을 보내고 있다”며 “J리그 구단들은 그에게 관심을 보이며 ‘일본에서 일하는 편이 좋다’는 말이 나오고 있다”고 보도했다.

도쿄스포츠는 이어 “한국에서는 국민적 분노가 폭발했고, 일부 한국 언론에서는 그를 ‘국민의 적’이라고 표현할 정도로 상황이 과열되고 있다”며 “이제는 한국에서 평범한 생활조차 쉽지 않은 상황이 됐다”고 밝혔다.

그러면서 한 J리그 관계자의 말을 인용 보도했다.

한 관계자는 “홍 감독은 인품이 훌륭하고 일본에 우호적인 성향도 있다. 물론 지도자로서도 일류”라며 “일본에서 일하는 편이 더 좋지 않겠는가. 원하는 구단은 얼마든지 있을 것이다. 이렇게 된 이상 한국에서 계속 일하기는 어려울 것”이라고 주장했다.

이와 함께 일본 ‘풋볼 트라이브’는 “한국 대표팀 감독직에서 사임한 홍명보에게 J리그 구단이 제안했다”며 “자국에선 벨마레 히라쓰카와 가시와 레이솔 출신인 그를 향한 비판이 계속되는 가운데, J리그 진출 가능성이 떠오르고 있다”고 조명했다.

홍명보 전 감독은 현역시절 J리그 벨마레 히라쓰카(현 쇼난 벨마레)와 가시와 레이솔에서 활약하며 일본에서 많은 사랑을 받았다. 또 가시와 시절엔 당시 니시노 아키라 감독에게 리더십을 인정받아 주장 완장까지 찼다.

이런 이유로 일본에서는 한국과 달리 홍 전 감독을 높이 평가하는 분위기다.

실제로 도쿄스포츠는 “지금도 한국 축구의 전설인 홍 감독과 좋은 관계를 유지하고 있는 J리그 관계자들이 적지 않다”며 “한국에서 극심한 비난을 받고 있는 지금이야말로 일본으로 초청해야 한다는 분위기도 형성되고 있다”고 보도했다.

그러면서 “과연 홍 감독이 일본에서 재기를 노리게 될지 관심이 모이고 있다”고 밝혔다.

앞서 모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독은 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 후 사퇴한 홍명보 전 축구대표팀 감독을 감쌌다.

모리야스 감독은 “홍명보 감독과는 사적으로도 만나 이야기를 나눈 적이 있고, 라이벌로서도 친구로서도 교류해 왔다”며 “이번 대회 결과가 역대 최악이라고 할 수는 없다. 그는 나라를 위해 몸이 부서져라 노력하고 있다”고 ㅓ밝힌 바 있다.

한편, 홍 전 감독은 지난 2014 브라질 월드컵에 이어 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 조별리그에서 탈락했다. 특히 사상 최초로 48개국 체제로 확대된 이번 대회에서 32강 진출조차 실패하자 거센 비난이 일고 있다.