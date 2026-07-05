최근 5년, 7월에 식중독 가장 많아 달걀 껍데기·내부의 살모넬라 주의 만진 후 손 씻고 완전히 익혀 먹어야

[헤럴드경제=육성연 기자] “퍽퍽한 완숙은 싫어, 반숙으로 먹을래.”

반숙 달걀의 부드러운 식감을 선호하는 이들이 많지만, 여름철에는 ‘완숙’으로 먹는 것이 안전하다. 특히 아이나 노약자, 면역저하자들은 각별한 주의가 필요하다. 살모넬라 식중독 우려 때문이다.

식품의약품안전처에 따르면 최근 10년간(2015~2024년) 식중독 환자 수(6만3979명)의 57%는 6∼9월에 발생했다. 가장 많은 환자가 나온 달은 이달이다. 최근 5년간(2020∼2024년) 7월 식중독 환자는 8월보다 항상 많았다.

주원인으로는 ‘살모넬라’가 지목된다. 2024년에는 살모넬라가 식중독 원인균 1위였던 노로바이러스를 제쳤다.

가장 흔한 감염원은 닭이다. 닭의 장 내에 기생하던 살모넬라균이 분변을 통해 달걀 껍데기 표면에 묻어 나올 수 있다. 오염된 달걀 껍데기를 깨트린다면 살모넬라가 내용물(난황·난백)에 들어갈 수 있다. 교차오염의 위험도 있다. 달걀을 만진 손으로 다른 식재료와 도구를 접촉한 경우다.

내용물에서도 살모넬라균이 검출될 수 있다. 닭의 난소·난관이 살모넬라에 감염됐다면, 달걀 자체가 오염된다.

실제 김밥·냉면 등에 들어가는 달걀 지단이 식중독 원인으로 추정되는 사례가 이어지고 있다. 역학조사가 완료된 사례로는 지난 2022년 경남 김해시 냉면집의 사망 사건을 들 수 있다. 식약처는 냉면에 올린 달걀지단에서 살모넬라균이 검출됐다고 발표했다.

살모넬라 예방의 핵심은 ‘냉장 보관’과 ‘가열’이다. 안영창 식약처 축산물안전정책과 수의사무관은 “여름철에는 달걀의 구매부터 조리까지 단계별 위생 수칙을 지키는 것이 중요하다”며 “껍데기가 깨지지 않은 것을 고르고, 4℃ 이하 냉장고에 바로 보관할 것”을 당부했다. 조리 중에도 상온에 2시간 이상 두지 않도록 한다. 달걀을 만진 후엔 30초 이상 세정제로 손을 씻는 것이 좋다.

안영창 사무관은 “살모넬라균은 열에 약하다”며 “중심 온도 75℃에서 1분 이상 가열해 ‘완숙’으로 먹는 것이 안전하다”고 말했다.

달걀을 씻어서 조리하는 것은 어떨까. 일반 가정의 세척으로는 표면 오염(먼지·분변 등)을 씻어낼 수 있어도, 살모넬라균을 모두 제거하지 못한다. 미리 달걀을 씻어서 보관할 경우에는 껍질막이 손상돼 오히려 균이 더 쉽게 들어갈 수 있다.

달걀은 우리 국민이 하루에 한 개꼴로 먹는 식재료다. 농림축산식품부 통계에 따르면, 2024년 1인당 연간 달걀 소비량은 하루 0.95개 수준인 348개였다. 1970년(77개)보다 4배가 넘는다.