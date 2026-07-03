[헤럴드경제=양대근 기자] 김민석 전 국무총리는 3일 “현재 당내에서 제가 총선, 대선, 지방선거를 다 직접 총괄 지휘해 보고 승리까지 이끌어 본 유일한 사람이라고 생각한다. 그런 점에서는 제가 갖고 있는 나름의 쓸모가 있다고 생각한다”고 강조했다.

김 전 총리는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “이렇게 하면 (선거에서) 이길 수 있다는 방향을 저는 확고하게 가지고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 오는 8월 17일로 예정된 더불어민주당 전당대회에서 당 대표 출마 여부에 관련 “곧 확정적으로 말씀드릴 수 있을 것”이라고 말을 아꼈다. 지난 1일 총리 임기를 마친 이후 향후 행보에 대해 “당 대표 출마를 전제로 하기보다는 당의 방향이 지금은 큰 토론과 정리와 혁신으로 가야 할 때가 됐다”고 덧붙였다.

향후 당의 방향성과 관련 김 전 총리는 “단합은 기본이고 확장은 필수”라면서 “저는 확고하게 단합을 기본으로 확장을 해 나가지 않으면 민주 세력은 현재의 국정도 성공시킬 수 없고 앞으로의 연속적 책임도, 연속적 집권도 가능하지 않다, 이렇게 생각한다”고 설명했다.

‘최근 여론조사에서 당 대표 선호도와 관련한 지지율이 높은 흐름을 보이고 있다’는 질문에는 “당이 변해야 한다는 것에 대한 당원, 지지층, 또 어떤 당에 속하지 않은 국민의 판단이나 기대, 주문이 반영된 것이라고 생각한다”며 “책임감을 갖고 더 잘해 가겠다”고 강조했다.

김 전 총리는 함께 당권 주자로 떠오르고 있는 송영길 전 당대표와의 관계에 대해 “서로 좋아하는 선배이자 동지”라며 “지금 당이 가야 할 방향에 대한 공감대가 넓다”고 밝혔다. 향후 경쟁 구도에 대해서도 “두 분(정청래 전 대표와 송 전 대표)은 당대표를 이미 해봤고 저는 아직 안 해봤다”고 덧붙였다.

아울러 김 전 총리는 최근 전당대회를 앞두고 심화하는 당내 갈등에 대해 “결국은 다 회복될 것”이라며 “민주당은 다시 당내 문제로 갈등해서 분열로 가기에는 너무나 아픈 분열의 역사가 있고, 그렇게 해서 분열할 만한 여유가 없다”고 밝혔다.

한편 그는 검찰개혁을 위한 형사소송법 개정안의 핵심 쟁점인 검찰 보완수사권 문제에 대해 “이른바 보완수사 요구권에 대해 정 전 대표도 해야 하는 거 아니냐는 말을 여러 번 줬다”고 밝혔다. 이어 “조국 전 조국혁신당 대표는 오히려 보완수사권의 예외를 일부 줘야 하는 것 아니냐는 이야기를 했는데, 최근에는 어떤지 모르겠지만 여러 의견이 있기 때문에 그런 등등을 종합해 정리해 가면 된다”고 설명했다.

또한 청년 문제 해결책에 관해 김 전 총리는 “(쳥년들이) 정말 열심히 하고 열심히 돈 벌어서 일정 기간에 집 살 수 있느냐가 첫째 고민이고, 결혼 갑갑하다, 일자리 자체가 부족하고 마음에 드는 자리가 부족한 데다 경력이 없으면 일자리를 안 준다니 정말 난감한 문제”라며 “(총리 시절) 만족스러운 답을 못 찾았는데, 당에 와서도 집중해 보려고 한다”고 강조했다.