디인포 “2나노 공정·첨단 패키징 활용 논의” 자체 AI칩 개발 착수…삼성과 초기 협의 수주 성사 땐 테슬라·엔비디아·애플 이어 대형 고객 확보

[헤럴드경제=서지연 기자] 생성형 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’ 개발사 앤트로픽이 자체 AI 칩 개발을 추진하면서 삼성전자와 생산 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다. 실제 수주로 이어질 경우 삼성전자 파운드리 사업의 대형 고객 확보와 함께 반등의 계기가 될 수 있다는 기대가 나온다.

미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 2일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 앤트로픽이 자체 AI 칩 개발 초기 단계에서 잠재적 생산 파트너인 삼성전자와 협의를 진행하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 앤트로픽은 삼성전자의 2나노 공정과 첨단 패키징 기술을 활용하는 방안을 검토하고 있다.

2나노 공정은 현재 최첨단 반도체 제조 기술 가운데 하나로, 집적도를 높여 전력 효율과 성능을 개선할 수 있는 것이 특징이다.

첨단 패키징은 연산 칩과 메모리를 가까이 배치해 데이터 이동 속도를 높이고 병목현상을 줄이는 핵심 기술로 평가된다.

앤트로픽은 아직 칩 설계와 시험 생산 단계에는 이르지 않았으며, 여러 반도체 설계업체와 함께 기술적 검토를 진행 중인 것으로 전해졌다.

이를 위해 지난달에는 오픈AI의 맞춤형 AI 칩 개발팀 초기 멤버였던 클라이브 찬을 영입해 AI 칩의 기능과 성능, 서버 통합 방안 등을 검토하고 있다.

업계에서는 이번 협의가 삼성전자 파운드리 사업에 긍정적인 신호가 될 수 있다는 평가가 나온다.

앤트로픽은 지난 5월 시리즈H 투자 유치 당시 삼성전자를 비롯한 세계 주요 메모리 반도체 업체들을 ‘전략적 인프라 파트너’로 소개하며 메모리와 저장장치, 로직 칩 공급망의 중요성을 강조한 바 있다.

특히 당시 언급된 기업 가운데 로직 칩을 생산할 수 있는 파운드리 사업을 보유한 곳은 삼성전자가 유일해 업계에서는 협력 가능성을 주목해왔다.

수주가 최종 성사될 경우 삼성전자는 테슬라와 엔비디아, 애플에 이어 또 하나의 대형 AI 고객사를 확보하게 된다.

최근 주요 AI 기업들은 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)에 대한 의존도를 낮추고 비용을 절감하기 위해 자체 AI 칩 개발을 확대하고 있다.

구글은 자체 텐서처리장치(TPU)를 지속적으로 고도화하고 있으며, 오픈AI도 브로드컴과 협력해 첫 추론용 AI 칩을 공개하는 등 맞춤형 반도체 경쟁이 본격화되는 분위기다.

앤트로픽은 논평 요청에 “엔비디아 GPU와 구글 TPU, 아마존웹서비스(AWS)의 트레이니엄 칩이 앞으로도 핵심 연산 인프라 역할을 할 것”이라면서도 향후 자체 칩 개발 계획에 대해서는 구체적인 언급을 하지 않았다.

삼성전자도 이번 보도와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.