[헤럴드경제=장연주 기자] 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀이 32강에 탈락해 큰 충격과 함꼐 거센 비난을 받고 있는 가운데, 홍명보 전 감독을 재치 있게 활용한 한 카페의 이색 간판이 화제가 되고 있다.

최근 카페 국비모를 비롯한 온라인 커뮤니티에는 ‘장사 안되는 카페 근황’이라는 제목의 게시물이 확산됐다.

게시물에는 한 카페 앞 골판지로 된 입간판에 손 글씨로 적힌 홍보 문구가 적혀 있는 사진이 있는데, 그곳에 적힌 문구가 ‘홍명보라도 와라’라는 글이며, 아래쪽 입간판엔 ‘와서 한잔 묵고 잊어라!!’라는 추가 내용이 함께 적혀 있다.

최근 2026 북중미 월드컵 조기 탈락 이후 홍명보를 향한 비판 여론이 이어지는 가운데, 이를 재치있게 활용했다는 반응이 나오고 있다.

홍 전 감독은 대표팀의 32강 조기 탈락 이후 전술 운용과 선수 기용 등을 둘러싸고 거센 비난을 받고 있다. 이에 최근 축구 팬들 사이에서는 축구협회와 감독 선임 과정 등을 둘러싼 의혹 제기와 함께 관련 패러디나 밈도 확산하고 있다.

이 같은 게시글을 본 누리꾼들은 “홍명보 출입금지 보다 더 웃기다”, “장사가 얼마나 안됐길래, 절박함이 보인다”, “마케팅 잘했다”, “센스 있네” 등 재치있다는 반응을 보였다.