한병도 “7월 임시국회 소집” 野 압박 정점식 “서영교 법사위원장 사퇴” 반격 李대통령 “입법안 처리 속도 내달라” 국힘은 ‘국회 일정 보이콧’ 카드 검토

[헤럴드경제=양대근·윤채영 기자] 여야가 22대 국회 후반기 원 구성을 놓고 극한 대치를 이어가는 가운데 더불어민주당이 7월 임시국회 소집을 전격 예고하며 국민의힘에 대한 압박 수위를 한단계 높였다. 이에 국민의힘은 국회 일정에 대한 ‘전면 보이콧’ 카드를 검토하는 동시에 민주당 소속 서영교 법제사법위원장을 집중 겨냥하며 반격에 나섰다.

2일 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 정책조정회의에서 “우리 경제 엔진이 그 어느 때보다 힘차게 돌고 있지만 성장의 결실이 골목상권, 청년 일자리, 내 주머니까지 이어져 진정한 성장이 돼야 한다”면서 “민주당은 오직 국민만 바라보며 7월 임시국회를 소집해 정책 역량을 집중하겠다”고 밝혔다. 이어 “(임시국회에서) 위원장이 선출된 11개 상임위만이라도 먼저 회의를 열어 시급한 민생 현안을 살피겠다”고 말했다.

민주당은 지난달 30일 본회의를 열고 전체 국회 상임위 18개 중 법제사법위원회를 비롯한 11개 상임위 위원장을 자당 의원들로 단독 선출한 바 있다. 한 직무대행은 국민의힘을 향해서도 “계속 몽니를 부린다면 대가는 결국 민생 고통”이라며 “무의미한 고집을 멈추고 오늘이라도 전향적 입장을 내기를 기대한다”고 촉구했다.

이재명 대통령은 전날 청와대에서 진행한 민주당 원내대표단과의 만찬에서 “하반기에는 국정과제 관련 입법안 처리에 더욱 속도를 내달라”고 당부한 바 있다. 만찬에 동행한 이주희 원내대변인은 YTN 라디오에서 “시종일관 화기애애하고 서로 덕담과 정감을 나누는 자리였다”고 전했다.

다만 이 원내대변인은 여야 대치와 관련 “이제 공은 국민의힘 쪽으로 갔고 야당에서 (7개 상임위원장에 대한) 결단만 하시면 된다”고 밝혔다.

여당의 압박에도 불구하고 국민의힘은 강경한 입장을 이어가고 있다. 최은석 국민의힘 원내대변인은 논평에서 “첫 단추부터 비정상으로 만든 책임은 입법독재를 강행한 민주당에 전적으로 있음을 엄중히 경고한다”며 “국정 파트너인 제1야당을 모욕하는 이런 식의 국회 운영에는 추호도 협조할 수 없다”고 다시금 강조했다. 국민의힘은 현재 7월 임시국회 일정 전체를 보이콧하는 초강수도 검토하는 것으로 전해졌다.

이와 함께 서영교 위원장을 집중 겨냥하며 반격에 나섰다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “6·3 지방선거 당일 서 위원장이 노태악 전 선관위원장에게 ‘기초의원 이중 기표 방지를 홍보해달라’는 통화를 한 것으로 밝혀졌다”면서 “민주당이 선거관리위원회 개혁에 손톱만한 진심이라도 있다면 서 위원장은 법사위원장직을 사퇴하고 특검 추천권은 야당에게 맡겨야 한다”고 압박했다.

정 원내대표는 “선거 당일 국회의원이 선관위원장에게 사적인 통화로 민원 넣은 것 자체가 몰상식한 처사”라면서 “단순한 민원이 아니라 청탁으로 볼 수 있으며 민주당과 선관위가 깊게 유착된 관계라는 증거”라고 날을 세웠다.

한편 민주당은 오는 3일 개최되는 의원 워크숍을 통해 국정과제 이행을 위해 추진할 상임위별 중점 법안을 점검하고 구체적인 입법 ‘타임라인’을 논의한다는 계획이다.

정치권 일각에서는 야당이 원내로 복귀하더라도 결국 보완수사권 폐지 관련법과 부동산 세제 개편, 호남 반도체단지 프로젝트 관련 입법 등 첨예한 쟁점법안이 산적해 여야 간 대치가 더욱 심화할 것이란 관측에 무게가 실린다.