[헤럴드경제=채상우 기자] 아이돌 외모 못지 않는 미모의 반려 로봇이 중국에서 큰 인기를 끌고 있다. 제조사는 이 로봇이 가사일뿐 아니라 아내나 남편, 연인을 대신해 정서적 위로까지 해줄 수 있다고 자신했다.

1일 중국 현지매체인 홍성신문에 따르면 로봇업체 유비테크(UBTech)는 전날 선전에서 글로벌 발표회를 열고 소비자용 브랜드 ‘유월드’(UWORLD)의 첫 제품인 가정형 휴머노이드 로봇인 ‘U1 시리즈’의 실물을 선보였다.

사람 실물을 그대로 본뜬 U1의 남성형은 키 183㎝, 몸무게 42㎏이며 여성형은 키 168㎝, 몸무게 35.2㎏의 체격으로 제작됐다.

움직임이 가능한 관절 88개가 장착됐으며 눈을 깜박이고 머리를 회전하는 기능을 갖췄다. 보행 기능은 이날 시연되지 않았다.

카메라 속 로봇의 모습은 실제 인간과 구별하기 어려울 정도로 정교함이 돋보였지만, 로봇이 움직이기 시작하면 한 박자 느린 듯한 동작으로 인한 어색함은 감출 수 없었다.

이 제품 가격은 최저가 11만9천800위안(약 2741만원)부터 최고가가 99만위안(약 2억2660만원)까지 형성됐다.

오는 9월 중순부터 구매자들에게 인도될 예정인 U1 시리즈의 온라인·오프라인 주문량은 전날 기준 1만3천대를 돌파했다.

저우젠 유비테크 창업자는 “로봇이 가사 업무를 수행하는 것은 물론 정서적 욕구까지 충족시키고 아름다운 외형까지 갖췄다면 10만∼20만위안은 비싸다고 할 수 없을 것”이라며 “다만 앞으로 양산 규모가 커지고 소비자층이 분화되면 가격은 더 내려갈 수 있다”고 말했다.