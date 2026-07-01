[헤럴드경제=장연주 기자] 의사 부부 여에스더와 홍혜걸이 5년간의 별거 생활을 끝낸 가운데, 연매출 3000억원 규모 기업을 이끄는 여에스더가 매달 남편인 홍혜걸에게 1억8000원을 지원해준다고 밝혀 눈길을 끈다. 홍혜걸은 본인이 ‘아내 복 많은 남편’ 1등이라고 자랑했다.

지난 달 30일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에서는 별거를 끝내고 다시 함께 살게 된 여에스더·홍혜걸 부부의 일상이 공개됐다.

홍혜걸은 “아내가 정말 착하다. 이런 사람이 없다”며 애정을 드러냈고, 여에스더가 “남편은 부유한 집에서 태어난 사람처럼 돈을 너무 자연스럽게 쓴다”고 했다. 그러자 홍혜걸은 “자기가 잘 버니까 그렇다. 사랑하는 사람이 돈 쓰면 행복하지 않나. 나는 좋다”고 답했다.

여에스더가 “그럼 한번 역할을 바꿔볼까요?”라고 묻자 홍혜걸은 “내가 어디 가서 돈을 버냐”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

홍혜걸은 “솔직히 장항준, 도경완, 이상순 다 올킬이다. 하나도 안 부럽다. 내가 제일 킹왕짱”이라며 “아내 복 많은 남편은 내가 1등”이라고 너스레를 떨었다.

홍혜걸은 현재 운영중인 유튜브 채널 수익이 거의 없는 상황이라고 밝혔다.

그는 “아내 회사에서 지원을 해주니까 괜찮다”며 매달 1억8000만원을 지원받고 있다고 공개해 모두를 놀라게 했다.

그러면서 그는 “대한민국 남자 2500만명 중 나 같은 사람도 한명 있는 것”이라고 농담했다.

방송 말미에는 여에스더가 남편의 1년치 용돈이라며 현금다발을 건네는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

이날 공개된 제주도 집은 골프용품과 바둑, 노래방, 게임기, 헬스기구 등 홍혜걸의 취미생활로 가득했으며, 자전거에만 7000만원을 썼다는 사실이 알려져 놀라움을 자아냈다.

한편, 여에스더는 예방의학 전문의 출신으로 건강기능식품 기업을 설립해 직접 경영하고 있다.