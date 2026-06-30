엔터프라이즈 에이전틱 AI 기업 인핸스(Enhans)가 국군재정관리단과 협력해 공사원가 검토 업무에 AI를 적용한 모델을 구축했다고 30일 밝혔다.

이번 협력은 인핸스가 국방 분야 재정 업무에 AI 기술을 적용한 사례로, 공사원가 검토 과정을 AI 기반 검증 워크플로우로 구현하는 데 초점을 맞췄다.

인핸스는 지난해 10월 국군재정관리단과 생성형 AI 활용을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 이후 민·군 기술협력 태스크포스(TF)를 통해 공사원가 검토 업무를 분석했다. 반복적으로 수행되는 검토 절차와 판단 기준을 정리하고, 다양한 형식의 원가 데이터를 AI가 처리할 수 있도록 구조화했다.

이를 바탕으로 개발한 ‘공사원가계산 AI Agent 모델’은 원가 항목 간 정합성 확인, 단가 기준 검토, 견적 자료 비교 등 공사원가 검토 과정에서 반복적으로 수행되는 업무를 지원한다.

기존에는 실무자가 여러 문서를 직접 비교하며 검토를 수행했다면, 이번 모델은 AI가 사전 검증을 진행한 뒤 추가 확인이 필요한 항목과 검토 근거를 제시하는 방식으로 업무를 지원한다.

국방 계약 행정의 특성을 고려해 AI가 검증 결과와 판단 근거를 제공하고, 최종 의사결정은 담당자가 수행하는 ‘Human-in-the-Loop’ 방식도 적용했다. 이를 통해 업무 효율성과 행정 통제 체계를 함께 고려했다고 회사 측은 설명했다.

이승현 인핸스 대표는 “국방 재정 업무 특성에 맞춰 AI 기술을 적용한 사례”라며 “보안성과 신뢰성이 요구되는 국방 분야에서 AI 활용 범위를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.