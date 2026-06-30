‘제5회 여성기업주간’ 7월 1일 개막 전국 21개 지역서 64개 프로그램 진행 판로·채용·해외진출·공공구매 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 국내 337만 여성기업인을 위한 ‘제5회 여성기업주간’이 7월 1일부터 7일까지 열린다. 올해 행사는 인공지능(AI) 시대 여성 기술창업, 펨테크, 판로 확대, 공공구매 등 여성기업의 성장 기반을 넓히는 프로그램으로 구성됐다.

한국여성경제인협회는 7월 첫째 주 법정 주간인 ‘제5회 여성기업주간’을 개최한다고 30일 밝혔다. 여성기업주간은 ‘여성기업지원에 관한 법률’에 따라 국가 경제에 기여해 온 여성기업의 역할을 알리고 여성기업인의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.

올해 행사는 중소벤처기업부가 주최하고 여경협, 한국여성벤처협회, 한국여성발명협회, 한국여성IT기업인협회, 한국여성과학기술단체총연합회가 공동 주관한다.

올해 슬로건은 ‘기술로 성장하고, 감성으로 연결하는 여성기업’이다. 기술 기반 경쟁력을 키우는 동시에 소비자와 시장을 세밀하게 연결해 새로운 사업 기회를 창출하자는 의미가 담겼다.

여성기업주간에는 전국 21개 지역에서 64개 프로그램이 진행된다. 주요 프로그램은 개막식과 유공자 포상, 정책토론회, 여성창업경진대회 시상식, 여성기업 우수제품 상생 기획전, 채용 프로그램, 해외진출 교육, 공공구매 설명회, ‘펨테크 플러스’ 등이다. 일부 판매전과 지역행사는 7월 한 달간 이어진다.

개막식은 7월 1일 오후 서울신라호텔 다이너스티홀에서 열린다. 행사에는 여성기업인 등 500여명이 참석한다. 개막식에서는 여성기업 유공자 포상, 유망 기술기반 여성기업 전시부스, 이너시아와 허드슨AI의 W-스피치 등이 진행된다.

정책 논의의 초점은 AI 시대 여성 기술창업에 맞춰졌다. 7월 3일 국회의원회관 제1소회의실에서는 ‘AI시대, 여성 기술창업 활성화를 위한 구조적 전환’을 주제로 정책토론회가 열린다. AI 전환기에 여성 창업기업이 직면한 과제를 점검하고 지원제도 개선 방향을 논의하는 자리다.

같은 날 나인트리 프리미어 로카우스호텔 용산에서는 ‘제27회 여성창업경진대회 시상식’이 열린다. 여성창업경진대회는 우수 여성창업자를 발굴하고 창업 생태계 진입을 돕는 프로그램이다. 올해 시상식은 수상작 전시, 우수 창업자 경험 공유, 네트워킹 행사 등으로 구성된다.

판로 확대 프로그램도 마련됐다. 7월 한 달간 11번가, 쿠팡, 공영홈쇼핑, 여우핫딜에서는 ‘여성기업 우수제품 상생 기획전’이 진행된다. 채널별 프로모션을 통해 여성기업 제품 판매와 홍보를 지원한다. 7월 7일 코엑스 마곡 르웨스트홀B에서는 ‘여성기업 판로역량 강화 MD 상담회’가 열려 여성기업 120개사가 대형 유통사 MD와 1대1 상담을 진행한다.

채용 지원도 병행된다. 사람인 여성기업 전용 채용관과 연계한 ‘우수 여성기업 채용 위크데이’가 운영되고, 여성기업과 구직자를 연결하는 ‘여성기업 일자리허브 매칭데이’도 8월까지 이어진다.

해외시장 진출과 공공조달 시장 진입을 위한 교육도 진행된다. 7월 8일에는 동남아 시장 진출을 위한 ‘쇼피코리아와 함께하는 여성기업 해외 트렌드 교육’이 온라인으로 열린다. 7월 15일에는 서울 강남구 여경협 본회에서 ‘여성기업 나라장터 설명회·상담회’가 개최된다.

7월 23일 서울 강남구 팁스타운 S6에서는 ‘2026 펨테크 플러스’가 열린다. 여성 건강과 기술을 결합한 펨테크 분야의 투자 동향을 공유하고 유망 기업 소개, 민간 투자 유치, 협업 기회를 제공하는 행사다.

박창숙 여경협 회장은 “여성기업은 혁신적인 기술력과 섬세한 감성을 바탕으로 우리 경제에 새로운 시장 가치를 개척해 나가고 있다”며 “‘제5회 여성기업주간’을 통해 여성기업의 경쟁력과 가능성을 시장에 널리 알리고, 미래 경제의 주역인 여성기업을 향한 국민적 응원과 공감대가 확산되길 바란다”고 말했다.