[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 전당대회준비위원회는 30일 8·17 전당대회 투표에 대의원·권리당원 투표 결과 70%, 일반 국민 여론조사 결과 30%를 반영키로 했다.

송옥주 전준위 부위원장은 이날 국회에서 열린 첫 회의에서 “이번 전당대회는 선거인단 구성과 반영 방식의 변화를 추구했다”며 이같이 밝혔다.

송 부위원장은 “전체 반영 비율은 대의원과 권리당원을 합쳐 70%, 국민 30%로 하되 대의원과 권리당원 표를 동일한 기준으로 반영해 당원 주권의 원칙을 보다 분명히 구현했다”고 말했다. 정청래 전 대표가 추진한 ‘권리당원 1인 1표제’가 처음으로 적용됨에 따라 기존에 약 17 대 1 비율로 반영되던 대의원과 권리당원 표 비중이 1 대 1로 동등해지는 것이다.

전준위는 이날 전당대회 준비 일정도 의결했다.

당대표 및 최고위원 후보자 등록은 내달 16∼17일, 예비경선은 21일에 진행된다.

시도당 순회 경선은 오는 8월 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 2일 울산·부산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전북·전남광주, 16일 경기·서울 순으로 진행된다.

이어 17일 대전 컨벤션센터에서 전국당원대회를 개최, 최종 당선자가 가려진다.