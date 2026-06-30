척아이롤 100g 4343원, 40.5% 상승 호주산도 3819원, 전년비 28% 올라

소고기·고등어 등 수입산 먹거리 가격이 고공행진하고 있다. 고환율과 중동사태 장기화로 물류비가 치솟은 영향이다.

30일 축산물품질평가원 축산물유통정보에 따르면 미국산 소고기 척아이롤(냉장) 100g의 전국 평균 소비자 가격은 지난 28일 기준 4343원으로 전년(3377원) 대비 28.6% 올랐다. 평년 가격(3092원)보다도 40.5% 상승했다. 6월 평균가격은 4211원이다. 올해 1월 평균 가격은 3737원이었지만 5월부터 두 달 연속으로 4000원대를 넘어섰다. 미국산 소고기 갈비살(냉장) 100g 가격도 4947원으로 전년 대비 7.7%, 평년 대비 12.3% 올랐다. 유가 상승과 미국 내 공급 감소가 원인으로 꼽힌다. 미국 농무부에 따르면 2026년 미국 소고기 총공급량은 전년 대비 2.5% 감소한 311억 파운드(약 141억㎏)로, 2019년 이후 최저치다. 미국산보다 가격이 저렴한 호주산 소고기도 올랐다. 호주산 소고기 척아이롤(냉장)의 평균 소비자 가격은 28일 3819원으로 전년 대비 28.2% 올랐다. 평년보다는 30.2% 비싸다.

1500원대 원/달러 환율의 영향도 크다. 한국은행이 발표한 5월 수출입물가지수에 따르면 소고기의 수입물가지수는 달러 기준 144.02로 전년 대비 16.0% 상승했다. 환율이 반영된 원화 기준으로는 181.85로 23.9% 올랐다.

수입산 고등어 가격의 상승세도 가파르다. 수입산 염장 고등어 한 손(2마리)의 소매가격은 26일 기준 1만1077원으로 1년 전보다 28.3% 올랐다. 평년과 비교하면 43.8% 높다. 반면 국산 염장 고등어 한 손의 소매가격은 6770원으로 1년 전보다 9.5% 하락했다. 노르웨이의 어획 쿼터 축소가 직접적인 영향을 미쳤다. 노르웨이는 올해 고등어 어획 할당량을 7만9000톤으로 전년 대비 52% 줄였다. 정부는 내달 새롭게 특사단을 파견해 고등어 해외 물량을 추가로 확보할 계획이다. 정대한 기자